【新冠肺炎】紅十字會確診患者捐血　接受輸血病人對病毒呈陰性

▲ 劉家獻指會監察接受了確診患者血液的病人情況。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心下午公布本港今日（14日）新增48宗確診個案，當中包括40宗本地感染個案，8宗屬輸入個案。在確診個案中，有24宗屬不明源頭感染，今日確診的個案涉及多個群組，另有10多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情。

【新冠肺炎】本港新增48宗確診 其中40宗屬本地感染

新一輪的抗疫措施，包括食群限堂食時間以及在公共交通工具上要戴口罩，被問到預料措施對疫情何時見效，張竹君指市民的合作及自覺很重要，如果即使有規例，都依然要去餐廳、聚集都是一樣，希望未來一至兩星期的個案有沒有減少，就知道新的限制社交措施有沒有效用，最重要是市民的自覺性。

【新冠肺炎】新增40宗本地感染個案 涉上環聚點坊、彩虹大家樂等

至於一名接受輸血的長期病者對病毒檢測呈陰性，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出會因應情況再為患者進行檢測。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文