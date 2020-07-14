【百變靚媽】陳凱琳貼舊照晒爆炸頭Look　笑言將來照顧兩子無時間打扮

早前宣佈再懷男嬰的陳凱琳（Grace）熱愛更新社交網站，昨日她貼出了全新造型，頂著一頭爆炸長髮拍攝時尚照片。Grace自爆是次造型花費了足足三個鐘頭來準備，更感慨地謂：「將來湊住兩個小朋友嘅時候就未必有時間。」

參選港姐而入行的陳凱琳Grace，雖然入行後拍劇為主，但相信其心底有個「模特兒夢」。嫁為人妻淡出幕前後，專心一致發展她的社交平台，轉型成為「KOL」，不時見她在instagram上分享靚相。

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昨日（7月13日），Grace一連發放多張新照片，相信是較早前拍攝，因為5月公佈再度懷孕時已見她腹部微隆，但今次她上載的照片內，穿上低胸小背心示人的她腹部平坦。

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不過照片中最為搶眼的，是她的長亂爆炸髮型，她指事前髮型師給她參考照時，已經表示造型至少要準備3個小時：「其實我真係好鍾意玩唔同嘅造型，好創新，好特別，將來湊住兩個小朋友嘅時候就未必有時間…哈哈！」

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未知是否在家「避炎」養胎的Grace太過沉悶，及後她又發帖謂：「影完呢輯相之後先發覺呢個造型有啲似 Julia Roberts 「Pretty Woman」裏面嘅角色～ (見到大家都有留言話似！）突然之間有靈感，將來都可以搵一啲有特色嘅電影造型玩一輯靚相！唔知大家又會唔會有啲咩嘢嘅提議呢？」

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現年29歲的陳凱琳，參選2013年度香港小姐入行，因拍攝劇集《殭》而與年長22年的鄭嘉穎相戀，並於2018年宣布結婚，同年公開懷孕喜訊，並於去年情人節誕下兒子鄭承悅（Rafael Cheng）。

今年5月20日再公開懷有第二胎，同樣是男嬰。

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