港澳辦狠批民主派初選　目的是要推翻特區政府奪取管制權

▲ 港澳辦發聲明嚴厲譴責民主派初選。

港澳辦發聲明，嚴厲譴責民主派初選。強調所謂初選是修例風波的延續、是「黑暴攬炒」的變種，指初選目的是要推翻特區政府奪取管制權，又指初選公然挑釁基本法和國安法。

發言人指，民主派初選目無法律，是對香港憲制秩序的嚴重挑戰，是對香港民主選舉制度的干擾和破壞，是對特區依法組織選舉權力的侵蝕，是對選舉公平原則的背棄，也是對香港基本法和香港國安法的公然挑釁，絕不能允許。

發言人點名批評戴耀廷和民主動力，指其以公民投票為幌子，要挾要參選人簽署所謂抗爭聲明，承諾當選將否決財政預算案，以迫使政府停擺等，有明確政治目的。發言人強調，對於他們的險惡用心和嚴重危害不可不查。

發言人續指，所謂初選還涉嫌違法限聚令，因攫取大量市民個人信息和選民資料而違反《個人資料（私隱）條例》，因非法租用區議員辦事處和涉嫌弄虛作假違反有關法例。特區政府有關部門已接獲大量有關投訴，強調應當依法查處，嚴懲不貸。

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責任編輯：林曉君