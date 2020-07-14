【新冠肺炎】伊利沙伯醫院內科病房疑現院內感染　77歲樂富護老院婆婆確診

▲ 張竹君（左）指，新增48宗確診個案，包括一名77歲樂富護老院的婆婆。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心下午公布本港今日（14日）新增48宗確診個案，包括一名77歲樂富護老院的婆婆（第1563宗），6月28日跌倒受傷，入住伊利沙伯醫院普通病房，與昨日確診的1513號病人處於同一間病房，她7月2日出院，同日因血壓高再入院，情況好轉到佛教醫院。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，當1513號女病人確診後，該名婆婆被介定為密切接觸者，當時在佛教醫院檢測呈陰性，其後昨晚（13日）再轉到伊利沙伯醫院檢測呈陽性，今日確診，沒有病徵。她又指，該名婆婆逗留老人院只有半日，但為謹慎起見，會到老人院為院員和職員留樣本瓶檢測，暫時未有結果。

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醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，第1563宗女患者居於樂富伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院，7月2日因長期病患入住伊利沙伯醫院急症病房，7月9日轉送內科病房，7月12日曾與第1513宗確診患者同一病格。

他稱，患嫗其後轉送佛教醫院進行康復治療，入院時檢測對病毒呈陰性反應；及後因應第1513宗確診，患嫗被列為緊密接觸者，獲送返伊利沙伯醫院隔離治療，經檢測後確診，其CT值達31，未肯定是初發病或是感染後病毒量低。

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劉家獻表示，患嫗今日開始有輕微發燒，院方將一直跟進其病徵、病毒量，並為其抽血作新冠病毒抗體測試。醫院亦正追蹤與患嫗於佛教醫院的4名同病格患者，需安排去隔離治療。

被問及是否屬於院內感染，劉家獻稱現時仍能未能確定，已找傳染病科及微生物科醫生專家，到醫院了解情況，需再作檢測監察才能確定。

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記者：陳子謙、陳正怡