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【新冠肺炎】威院外判清潔工確診　院方正為80名員工作病毒檢測

社會 17:38 2020/07/14

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴重，醫管局今日先後有2名病人確診，亦有一名院外判支援服務員工染疫。局方稱，確診的威院外判支援服務員工於不同病房清潔，但不會接觸病人，現正為80名員工作檢測。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻提及，今日確診的第1536宗確診個案涉及一名威院外判支援服務員工，於不同病房進行清潔，但不會接觸病人，院方已為80名員工進行檢測，現正等候檢測結果。

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他又稱，確診外判員工的女兒亦於醫院擔任文職工作，被列為密切接觸者，經檢測後對新冠病毒呈陰性反應，現獲安排檢疫隔離。

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另外，就昨日提及一名捐血者確診，劉家獻稱經追查後其血液分作三部分血製品，其中血小板輸予一名伊利沙伯醫院病人，至今未見有不良反應，經檢測後亦對對新冠病毒呈陰性反應；至於餘下紅血球及血漿，將送返輸血中心檢測。

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記者：陳正怡

疫情 劉家獻 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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