黃碧雲承認初選落敗不參與九月選舉 李國麟：服從結果

▲ 黃碧雲稱落敗是個人做得不足，會深切檢討。（尹櫻霖攝）

民主派初選昨晚公布電子投票結果，其中現任立法會議員民主黨黃碧雲在九龍西排第七，僅獲約3千7百票。黃碧雲今日召開記者會，承認初選落敗，宣布不參加9月立法會選舉。黃碧雲稱，自己和競選團隊已經盡力，無怨無悔，落敗是她個人做得不足，會深切檢討。

被問及若果之後出現抗爭派議員大規模被DQ的情況，會否再出選9月立法會選舉，黃碧雲表示，無論如何都不會再參選，「答應了老公要回家煮飯給他吃。」

民主黨主席胡志偉強調，民主黨會遵守「民主35+」承諾，並會繼續推動民主派取得過半數議席。

對於港澳辦和中聯辦發聲明嚴厲譴責初選，涂謹申認為，有關言論反映中央擔心民主派會在新一屆立法會取得過半議席。

另外，連任四屆衛生服務界的現任立法會議員李國麟，在初選中僅獲186票，在四位參選人中位列第3。雖然早前負責統籌初選的戴耀廷曾表示，因無法核實選民身份，衛生服務界的結果只供參考，未來仍要協調，但李國麟表示，會服從結果，不會參加9月選舉，形容自己不會「輸打贏要」。

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記者：尹櫻霖