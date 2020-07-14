  • 31°C
香港時間 : 2020714日 (二) 20:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

黃碧雲承認初選落敗不參與九月選舉 李國麟：服從結果

政治 17:39 2020/07/14

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黃碧雲稱落敗是個人做得不足，會深切檢討。（尹櫻霖攝）

民主派初選昨晚公布電子投票結果，其中現任立法會議員民主黨黃碧雲在九龍西排第七，僅獲約3千7百票。黃碧雲今日召開記者會，承認初選落敗，宣布不參加9月立法會選舉。黃碧雲稱，自己和競選團隊已經盡力，無怨無悔，落敗是她個人做得不足，會深切檢討。

被問及若果之後出現抗爭派議員大規模被DQ的情況，會否再出選9月立法會選舉，黃碧雲表示，無論如何都不會再參選，「答應了老公要回家煮飯給他吃。」

民主黨主席胡志偉強調，民主黨會遵守「民主35+」承諾，並會繼續推動民主派取得過半數議席。

對於港澳辦和中聯辦發聲明嚴厲譴責初選，涂謹申認為，有關言論反映中央擔心民主派會在新一屆立法會取得過半議席。

另外，連任四屆衛生服務界的現任立法會議員李國麟，在初選中僅獲186票，在四位參選人中位列第3。雖然早前負責統籌初選的戴耀廷曾表示，因無法核實選民身份，衛生服務界的結果只供參考，未來仍要協調，但李國麟表示，會服從結果，不會參加9月選舉，形容自己不會「輸打贏要」。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：尹櫻霖

相關文章

一文看清：民主派初選電子票初步結果
21:23 2020/07/13
一文看清：民主派初選電子票初步結果
民主派初選本土派大勝　李國麟率先出局
23:08 2020/07/13
民主派初選本土派大勝　李國麟率先出局
港澳辦狠批民主派初選　目的是要推翻特區政府奪取管制權
今日 17:19
港澳辦狠批民主派初選　目的是要推翻特區政府奪取管制權
政治 李國麟（議員） 黃碧雲

最高瀏覽

【口罩供應】VFE+PFE+BFE>99%　AEON發售日本製UNICHARM超立體成人口罩
19:48 2020/07/13
【口罩供應】VFE+PFE+BFE>99%　AEON發售日本製UNICHARM超立體成人口罩
【新冠肺炎】HKTV發Home office嚴謹指引　員工不可離家三聲內須接聽電話
17:28 2020/07/13
【新冠肺炎】HKTV發Home office嚴謹指引　員工不可離家三聲內須接聽電話
【感染症狀】本港爆發第3波疫情　世衞列感染新冠肺炎11種症狀
16:22 2020/07/13
【感染症狀】本港爆發第3波疫情　世衞列感染新冠肺炎11種症狀