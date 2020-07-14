【新冠肺炎】深喉唾液測試準確度較高　一文睇9間醫療機構檢測收費及時間

▲ 本港多間醫院、診所等機構都有提供深喉唾液化驗服務。

新冠肺炎爆發新一輪疫情，不明源頭感染個案令人心惶惶，如有身體不適或出入高危場所，應考慮接受病毒檢測，以策安全。新冠病毒檢測方式眾多，又以核糖核酸測試較普及，透過鼻咽胃管抽取深喉唾液、鼻咽拭子等分泌物，再進行RT-PCR核酸測試。一般需時1.5至3個小時，而快速核糖核酸試劑更簡化測試過程，約45分鐘就能完成檢測。

核糖核酸測試靈敏度較高，能較準確找出確診者，本港多間醫院、診所等機構都有提供深喉唾液化驗服務（資料以官方公布為準）：

樂善堂

收費：$250

服務：醫生診症評估感染風險，整個樣本採集過程可以在家進行。

需時：至少3個工作天由衞生防護中心專責人員或診所職員通知化驗結果及跟進（以提交樣本後起計）。

卓健醫療

收費：$950／$1,250（視像診症）

服務：包括診金、採集套裝、檢測費用及報告，採集過程可以在家進行。

需時：最快1至2個工作天得知測試結果。

莊柏醫療

收費： $950

服務：包括診金、檢測費用及健康證明書。

需時：1至2個工作天（即日取報告，另加$600）

香港中文大學醫務中心

收費：$1,100

服務：包括診金、檢測費用及化驗報告，採集過程可在家進行

需時：1至2個工作天

養和醫院

收費：$2,000

服務：包括診金、檢測費用及報告

需時：星期一至六下午5時前，或星期日下午2時前提交樣本，可即日取得結果

港安醫院

收費：$1,500

服務：包括診金、測試服務、化驗報告及健康證明

需時：早上11時前提交樣本，最快於下午6時有結果；下午3時前提交樣本，最快於下午9時有結果

仁安醫院

收費：$2,000

服務：包括診金、檢測費用及測試４報告

需時：星期一至六下午3時前，星期日及公眾假期下午1時前提交樣本，可即日取得結果

港怡醫院

收費：$1,950

服務：包括診金、檢測費及測試報告

需時：星期一至六上午10時前提交樣本，即日下午約3時可取得報告；星期一至五下午5時前提交樣本，即晚約10時可取得報告

寶血醫院

收費：$1,590 （星期日及公眾假期：$1,680）

服務：包括診金、測試服務及化驗報告

需時：視乎當日情況，最快 6 個小時內有結果

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責任編輯：羅嘉欣