【新冠肺炎】再多12病人出院　醫管局：急症分流檢測增輪候時間長籲市民體諒

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日新增48宗確診新冠肺炎個案，涉及40宗本地感染個案。醫管局今再有12名病人出院，至今已有1229名確診患者康復出院，局方提到近日到急症室作病毒檢測者急增，等候時間或較長，籲市民體諒，並建議市民可到普通科門診或家庭醫生作檢測。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，至今日下午4時的過去24小時，醫管局錄得112宗呈報個案，至今仍有371名病人留醫院；現時留醫的278名確診病人中，有6人情況危殆(包括第595宗、第1338宗、第1350宗、第1401宗、第1450宗等)、8人嚴重(包括第1269宗、第1322宗、第1439宗、第1443宗、第1346宗、第1428宗、第1463宗及第1472宗)，其餘人士情況穩定。

本港昨日亦錄得一死亡個案，累計至今8人染疫死亡。涉及第1341宗確診的95歲港泰護老中心患嫗，入院前已需臥床，因長期病患於7月10日入院，當時情況穩定亦無症狀，經檢測後確診感染，一直於東區醫院留醫；惟7月11日轉差，至昨日下午6時半離世。

劉家獻又提及，近日到急症室分流站作新冠病毒測試的市民增加，明白市民對檢測結果心急，惟伊利沙伯醫院等大型醫院亦多人輪候，繁忙時間或需等候時間長，盼市民體諒，並建議市民可到普通科門診或家庭醫生作檢測。

而醫管局至今日上午9時，已問啟1174張隔離病床，使用率牽62%、亦開啟632間負壓病房，使用率為70%。

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記者：陳正怡