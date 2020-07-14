選管會︰組織參與任何選舉活動 應留意有否違反國安法第29條

▲ 選管會指，香港法例並沒有所謂「初選」機制。（資料圖片）

民主派初選上周末舉行，目前正進行點票程序。選舉管理委員會今日發聲明，表示香港法例並沒有所謂「初選」機制，任何所謂「初選」並不構成立法會選舉或公共選舉程序的一部分。選管會又提醒，組織或參與任何選舉相關活動時，應小心留意有否違反《港區國安法》第29條。

發言人指出，選舉是嚴肅的事情，選舉程序受有關選舉法例嚴格監管。公共選舉必須在公開、公平和誠實的情況下進行。

聲明中指出，選舉活動是否構成任何罪行，則視乎檢控機關及法庭的決定。選管會提醒，市民在組織或參與任何選舉相關活動時，應小心留意《港區國安法》第29條。第29條規定，為外國或者境外機構、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供涉及國家安全的國家秘密或者情報的；請求外國或者境外機構、組織、人員實施，與外國或者境外機構、組織、人員串謀實施，或者直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或者其他形式的支援，對香港特別行政區選舉進行操控、破壞並可能造成嚴重後果，即屬犯罪。

選管會表示，根據《選舉條例》，所有候選人在選舉後，必須向有關當局就其在選舉開支及收取的選舉捐贈提交選舉申報書。因此，如符合上述條例第2條的候選人定義，不論最終有沒有報名參選9月立法會換屆選舉，有關人士在選舉中涉及的一切開支，必須予以申報。發言人強調，《選舉條例》第23條訂明，只有候選人及其授權的選舉開支代理人可招致選舉開支，否則即屬非法行為。



發言人續指，根據《選舉條例》第7至9條，任何藉賄賂、武力、脅逼或欺騙手段以誘使他人參選或不參選的行為，均屬舞弊行為，一經定罪，最高可判處罰款500,000元及監禁七年。

另外，根據《立法會條例》第42條，已遞交提名表格的候選人，只可在提名期結束前撤回其提名。現行法例不容許候選人在提名期結束後退選，亦沒有所謂「棄選」機制。

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責任編輯：林曉君