  • 31°C
香港時間 : 2020714日 (二) 20:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉以鐵通打破旺角交通燈　17歲孟加拉籍少年判感化

社會 18:21 2020/07/14

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

17歲孟加拉藉少年涉於去年10月13日，在旺角登打士街以鐵通打破交通燈，早前承認1項刑事損壞罪，今（14日）於九龍城裁判法院被判18個月感化令。裁判官提醒被告不要令她失望，並祝願被告有光明的未來。

被告為17歲孟加拉藉少年，早前承認1項刑事損壞罪。控罪指，被告於2019年10月13日在旺角登打士街近彌敦道交界，損壞1支交通燈。

案情指，案發日傍晚約6時，有人在旺角一帶聚集，期間登打士街近彌敦道交界的交通燈遭人破壞。警方翻查閉路電視，發現被告當時以鐵通破壞交通燈，及後到被告住所作出拘捕。被告警誡下作出招認，並指自己行為愚蠢。

被告早前還押以索取一系列報告，辯方今指報告顯示被告有真誠悔意，希望裁判官接納感化官建議，判處被告感化令。

裁判官提出顧慮指，被告現時須居住在外展宿舍，但宿舍要求被告有工作。辯方回應指，被告父親的公司已作出安排。

裁判官最終採納辯方建議，判處被告18個月感化令，並安排在6個月後檢視進度報告。裁判官又提醒被告不要令她失望，並祝願被告有光明的未來。

另外，由於今早法院1號法庭處理1宗偷竊案時，該案被告被告感到身體不適，出現咳嗽及氣促等徵狀，及後由救護車送院，法院其後對1號法庭安排消毒，本案亦改到12號法庭處理。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌

罪案 刑事損壞

最高瀏覽

【口罩供應】VFE+PFE+BFE>99%　AEON發售日本製UNICHARM超立體成人口罩
19:48 2020/07/13
【口罩供應】VFE+PFE+BFE>99%　AEON發售日本製UNICHARM超立體成人口罩
【新冠肺炎】HKTV發Home office嚴謹指引　員工不可離家三聲內須接聽電話
17:28 2020/07/13
【新冠肺炎】HKTV發Home office嚴謹指引　員工不可離家三聲內須接聽電話
【感染症狀】本港爆發第3波疫情　世衞列感染新冠肺炎11種症狀
16:22 2020/07/13
【感染症狀】本港爆發第3波疫情　世衞列感染新冠肺炎11種症狀