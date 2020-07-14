涉以鐵通打破旺角交通燈　17歲孟加拉籍少年判感化

▲ （經濟日報資料圖片）

17歲孟加拉藉少年涉於去年10月13日，在旺角登打士街以鐵通打破交通燈，早前承認1項刑事損壞罪，今（14日）於九龍城裁判法院被判18個月感化令。裁判官提醒被告不要令她失望，並祝願被告有光明的未來。

被告為17歲孟加拉藉少年，早前承認1項刑事損壞罪。控罪指，被告於2019年10月13日在旺角登打士街近彌敦道交界，損壞1支交通燈。

案情指，案發日傍晚約6時，有人在旺角一帶聚集，期間登打士街近彌敦道交界的交通燈遭人破壞。警方翻查閉路電視，發現被告當時以鐵通破壞交通燈，及後到被告住所作出拘捕。被告警誡下作出招認，並指自己行為愚蠢。

被告早前還押以索取一系列報告，辯方今指報告顯示被告有真誠悔意，希望裁判官接納感化官建議，判處被告感化令。

裁判官提出顧慮指，被告現時須居住在外展宿舍，但宿舍要求被告有工作。辯方回應指，被告父親的公司已作出安排。

裁判官最終採納辯方建議，判處被告18個月感化令，並安排在6個月後檢視進度報告。裁判官又提醒被告不要令她失望，並祝願被告有光明的未來。

另外，由於今早法院1號法庭處理1宗偷竊案時，該案被告被告感到身體不適，出現咳嗽及氣促等徵狀，及後由救護車送院，法院其後對1號法庭安排消毒，本案亦改到12號法庭處理。

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記者：王仁昌