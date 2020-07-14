涉違檢疫令於燒烤店工作　內地女囚6周官斥不負責任

▲ （經濟日報資料圖片）

入境處職員於今年5月在牛池灣1間燒烤店內進行秘密行動時，發現1名持雙程證來港的27歲女子涉嫌在店內工作，其後揭發該名女子涉違反檢疫令，而且沒有戴上檢疫手帶，涉案女子被控未獲授權人員許可而離開檢疫地點及違反檢疫令所指明的檢疫條款兩罪，案件今（14日）於九龍城裁判法院提訊。被告承認控罪，裁判官指被告不負責任，判監6星期。

被告符燕妮（27歲），持雙程證來港，被控1項未獲獲授權人員許可而離開檢疫地點、1項違反檢疫令所指明的檢疫條款及1項違反逗留條件。

被告今否認違反逗留條件罪，但承認另外兩項控罪。案情指，被告於今年5月18日來港及須遵守14天檢疫令，期間不得離開報稱住所。入境處職員於5月27日到牛池灣金池徑1號地下的燒烤店，進行秘密行動，當時入境處人員偽裝成顧客，在餐廳內發現被告，而且當時在餐廳內亦沒有戴上檢疫手帶。被告其後送往隔離營，及於隔離期完結後被捕，被告警誡下保持緘默。

裁判官指事件嚴重，被告行為不負責任，判被告入獄6星期；被告涉違反逗留條件一罪，則押後至8月25日開審。

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記者：王仁昌