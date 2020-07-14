涉藏噴霧罐連火機　男生囚10個月官指部署犯案

▲ （經濟日報資料圖片）

去年6.12金鐘政府總部外集會前一晚，20歲學生涉於上環信德中心附近管有3支貼有打火機的噴霧罐，早前否認1項管有攻擊性武器罪，經審訊後被裁定罪成，今（14日）於東區裁判法院被判監10個月。裁判官判刑時指，涉案的噴霧罐殺傷力比所參考案例的更大，而被告花了一番功夫才將打火機與噴霧罐組合，是有部署下犯案。

被告馬子樂（21歲），報稱學生，早前否認於2019年6月11日，在上環信德中心地下7-11便利店附近，無合理辯解而攜有攻擊性武器，即3支噴霧罐，而每支噴霧罐上均附有打火機，以膠紙貼在罐身。

辯方今求情指，被告同意勞教中心報告內容，他案發時未有使用過噴霧罐，現時有所反省及已知道犯錯。報告指被告不適合入勞教中心，而被告已過21歲，更生中心並非法例下適用的刑罰，故唯一選擇是判監。

辯方又指，被告曾於日本餐廳做兼職幫補家計，而其僱主亦表明願意繼續聘請，被告是有上進心的青年，望獲輕判並早日回歸社會。

裁判官鄭紀航判刑時指，報告指被告的身體狀況不適合入勞教中心，判監是唯一選擇。裁判官續指，被告所持有的噴霧罐可噴出火焰遠至1.5米，參考有示威者於2015年「光復元朗」使用辣椒水一案，本案武器的殺傷力比該案更大，被告花了一番功夫才將打火機與噴霧罐組合，是有部署下犯案，而他帶有3支噴霧罐，明顯打算持續使用，亦有機會落入他人手中使用，故以12個月為量刑起點。

裁判官閱畢被告家人、中學老師、被告所就讀設計課程的講師等所撰寫的求情信，內容指被告是位樂於助人、純良、開朗的青年，另有前老師對被告受社會「不正常氣氛」影響犯案而深感遺憾，又稱被告關心香港發展，但受新聞片段影響等。裁判官另考慮到被告初犯，扣減刑期後，判監10個月。

控方案情指，被告在案發當日凌晨於上環信德中心外被搜出涉案物品。裁判官早前裁決時指，被告曾告知警員該壓縮氣體是用作「燒嘢食」，但裁判官則表示，無法想像「點樣可以用來燒嘢食」，不接納其說法，並引述報告指，該噴霧罐可噴發火焰至1.5米距離，符合攻擊性武器定義，最終裁定被告罪名成立。

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記者：林欣樂