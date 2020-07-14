【新冠肺炎】的士推抗疫認證制度　手機app即睇司機病毒檢測結果

▲ 的士業界宣布，推出「認證抗疫的士」計劃，盼挽回乘客信心。（陳靜儀攝）

本地爆發第三輪新冠肺炎感染，多名的士司機和密切接觸者染疫，政府昨（13日）收緊抗疫措施，包括免費為的士司機進行病毒檢測，並實施車船口罩令等。業界表明支持政府措施，即日起推出「認證抗疫的士」計劃，盼遏止病毒於的士群組中擴散。

香港的士業議會主席熊永達稱，議會及業界將呼籲司機到政府診所，接受深喉唾液檢測，讓乘客和司機安心。「e的士」app將公佈司機檢測結果，乘客可知悉司機是否對病毒呈陰性反應。

至於「認證抗疫的士」會設抗疫配備，包括司機會為乘客提供口罩和酒精搓手液、車廂設空氣淨化設備、車廂會常以1:99漂白水消毒，乘客也可透過app追蹤新冠肺炎的接觸史。

熊永達又稱，全港約1.8萬部的士將獲噴灑光觸媒消毒劑，抗菌期約一年，可消滅新冠病毒細菌。經消毒的車輛會貼出標示，讓乘客知悉。

政府於周三（15日）午夜起，引入更嚴謹的抗疫措施，規定所有乘坐公共交通的人士，必須戴口罩，否則法例賦權司機可拒絕乘客登車。另外，政府將免費為4類人士，提供病毒檢測，包括安老院舍工作者、食肆員工、的士司機，以及物管員工，料涉及總人數有40萬人。

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記者：吳卓峰