【辦公室播毒】老闆不戴口罩自稱「好健康」　打工仔無奈：佢話我哋戴咗佢唔使戴

▲ 老闆自稱有做運動「好健康」，在公司不戴口罩，令打工仔感到非常無奈。

新冠肺炎在本港第三波爆發，政府再次收緊限聚令之餘，亦立例規定搭車必須戴口罩。一名網民在網上分享，每日上班時員工都戴上口罩，唯一是老闆自稱「好健康」，一直以來都拒絕戴口罩，令打工仔超無奈！

老闆自稱好健康不肯戴口罩

一名網民在Facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，指肺炎再次爆發，公司全部員工開工時都全程戴著口罩，唯獨從來沒有見過老闆載。原來老闆覺得員工已經戴了口罩，又指自己「好健康又做好多運動」，所以工作時並不需要戴口罩。

老闆的舉行被網民狠批，認為老闆應該以身作則，又指做運動不代表安全，更舉例外國不少職業足球員及網球手一樣中招。更有人提出，政府應趕急立法強制戴口罩。

網民：中咗累晒成間公司嘅人

有網民擔心中招，要求樓主透露公司名稱及地點。樓主則回覆在柴灣工業區。有人認為公司員工應集體罷工，直言樓主的老闆若繼續不戴口罩，「一中咗累晒成間公司甚至成幢樓嘅人」。更有人搞笑地指，應該全公司人都不戴口罩，逼他戴口罩。

有數名網民亦分享，平日上班只有自己一個戴口罩，不少同事一入公司立即除口罩。亦有人指出，平日坐房的女上司不但行出行入都沒有戴口罩，就連落街吸煙都不戴口罩。她曾提醒上司帶口罩，對方竟回應：「我唔驚」。

本港今日（14日）新增48宗確診個案，當中包括40宗本地感染個案，8宗屬輸入個案。在確診個案中，有24宗屬不明源頭感染。

【車廂播毒】自私大叔不戴口罩巴士內咳嗽 好心車長贈口罩仍拒戴態度惡劣

【食店播毒】街坊多次目擊港鐵小食店 外籍送貨員長期無戴口罩摸食物

【隔離令】少年疑戴手環無戴口罩行屯門超市 媽媽普通話回應：我們剛剛過來

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：王俊賢