涉警車掌摑警二代　警長自辯指電光火石間只撥低事主手

▲ 被告黃明偉。（經濟日報記者攝）

47歲警長3年前處理懷疑襲警案時，涉於警車內掌摑「警二代」，疑導致受傷眼部附近須縫3針，警長否認普通襲擊罪，今（14日）午於九龍城裁判法院續審。被告續出庭自辯，控方質疑即使當時事主在警車上站立，被告亦應該把事主按回座位上。被告回應指，於電光火石間，當時反應是撥低事主的手。

被告黃明偉（47歲），早前否認1項普通襲擊罪。控罪指，被告於2017年4月11日在‪紅磡土瓜灣道近落山道‬交界警察車輛內襲擊李文瀚。

被告今早自辯時稱，案發時任職保險代理的事主李文瀚在警車上被鎖上手銬後，曾嘗試站立及雙手放在左肩旁，他遂用右手撥被告的手2至3次，使被告坐下。

辯方今午對被告展開盤問，質疑當事主站起來時，被告最快的解決方式是把事主按回座位，而不是撥其手，辯方又質疑當時在車上，其實是被告先掌摑事主，所以事主才會嘗試站立。

被告供稱當時在電光火石間，自己的反應是撥低事主的手，雖然他同意事後回想事件，他是可以嘗試按下事主，但事主當時雙手舉起是有威脅性的行為，使他擔心事主會襲擊警員或傷害自己。

被告否認案發時他先掌摑事主，所以事主才試圖站立。控方遂要求在庭上播放案發時警車上的錄影片段，片段中可見被告手部移動的動作，惟片中環境較暗，亦看不見被告手部的接觸點。控方指，片段中能看見事主站立，而且能聽到3下「啪啪」聲。裁判官翻看片段數次後，最終裁定「啪啪」聲是在事主嘗試站立後才響起。

控方另質疑，被告案發時情緒失控，而且向事主出示委任證時態度不佳。被告否認，指自己當時只是情緒波動；惟被告早前承認案發時曾對事主說出難聽的粗言。

控方今午完成盤問，辯方沒有傳召其他證人。裁判官將案件押後至7月31日，再聽取控辯雙方結案陳詞。

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記者：王仁昌