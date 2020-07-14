【新冠肺炎】慈雲山感染患者增　翠河收銀員一家三口中招

▲ 涉及慈雲山的個案增加，慈雲山中心加強清潔。（ 梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心下午公布本港今日（14日）新增48宗確診個案，當中包括40宗本地感染個案，8宗屬輸入個案。在確診個案中，有24宗屬不明源頭感染，今日確診個案涉及多個群組。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情。

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今日公布的個案中，有16宗個案涉及早前的病例，包括一名22歲女子曾經到慈雲山中心翠河餐廳用膳，連同早前確診的父母和弟弟，一家四口全部都感染，另外早前確診收銀員的6歲女兒及44歲丈夫今日也確診；亦有一名54歲男子，是慈雲山中心翠河餐廳兼職員工的朋友，曾一起「打邊爐」，翠河餐廳累計已有14人受感染。

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另外位於慈雲山中心5樓524-527號舖溫莎餐廳再有感染，包括第1567宗一名62歲女病人，她是餐廳員工，負責煮食工作，患者在7月13日出現咳嗽及喉嚨痛等。

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記者：伍瑋瑋