車房爆炸3死技工否認誤殺　的士製造商指肇事的士或多於一盞指示燈

▲ 的士製造商皇冠汽車的高級技術主任馬有全今到高等法院作供。（經濟日報記者攝）

2015年慈雲山車房爆炸誤殺案今（14日）於高等法院續審，涉案爆炸的士製造商皇冠汽車的高級技術主任今供稱，涉案型號的的士錶板上或有多於一盞黃色指示燈，惟需先確定涉案的士出廠年份，法官允技術主任押後至本周五（17日）繼續作供。

涉案爆炸的的士製造商皇冠汽車的高級技術主任馬有全今作供，馬提及拆除涉案的士上石油氣泵的程序，指機電署規定要拆除該型號的士的石油氣泵前，必先將整個石油氣缸拆卸，而要拆除缸內的零件，則必須由第一類勝任人士，在指定工場內進行。被問及進行工序前是否需驅走石油氣，馬供稱要驅走石油氣的話，必須使用氮氣。

辯方盤問馬時問及，涉案4座位石油氣的士錶板上是否有6盞黃色燈，馬認同，但強調需視乎該的士的出產年份。法官其後將允許將馬的作供押後至本周五，以待他確認的士版本，案件明續審。

根據控方早前於開案陳詞中指，案發當日其中1名死者陳錦波開車時覺得行車不順，並看到錶板上有黃燈亮起，反映可能是燃料系統出問題，死者遂將的士駛到事發的孖鏡車房檢查，期間被告涉於維修石油氣泵時，致石油氣漏出，並因電風扇掉落維修槽產生火花而引發爆炸。

涉案被告黎駿豪（37歲）被控於2015年4月26日，因嚴重疏忽而非法殺死3名死者胡漢偉、陳錦波及伍靄霞，即被告在檢查和修理的士時，沒有採取足夠步驟確保油缸沒有石油氣漏出，以及確保萬一有石油氣漏出時不會起火，構成嚴重疏忽。

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記者：楊詠渝