恒大新學年收生人數料減1成至2,000人　增辦4個新課程涉及藝術設計及工商管理

▲ 恒生大學校長何順文今日（14日）與傳媒進行視像會面，指新學年收生人數料按年減1成至2,000人。（視像畫面截圖）

因應今屆中學文憑試（DSE）考生人數按年減少，香港恒生大學校長何順文表示，新學年整體報名目前按年下跌約1成，內地生有機會因內地高考延遲而較遲來港，但相信要達到150人的目標收生人數問題仍然不大，同時預計疫情會對外地生來港升學造成影響，但部分出國讀書的香港學生會滯留本港，兩者「對沖」下相信對大學收生影響不大，預計新學年整體收生人數下跌約1成至2,000人，大學亦會因應疫情而延遲至9月11日開學。

過去一年先後經歷社會事件及新冠肺炎疫情，大學收生情況備受關注。何順文今日（14日）表示，目前申請入讀恒大課程一年級的人數稍低於去年，但報名入讀高年級的人數比往年錄得超過25%增幅，「拉長補短」下，目前整體報名人數按年減少1成。

不過，他指因應學額有限，估計最終仍可錄取約2,000人，比去年2,200多人減少1成，而去年收生數字受惠於大學「正名效應」而錄得逾6成按年增幅，故即使今年收生人數稍為調整，仍高於早幾年數字，形容情況屬「正常」，對此不感擔心。

何順文相信，新學年維持錄取150名內地生的目標問題不大，但因應內地高考延遲約1個月，擔心內地生未能趕及9月11日開學前，完成申請學生簽證來港，已向政府當局反映，希望加快處理有關簽證申請。他亦指，疫情會對外地生來港讀書造成「少許影響」，正在評估影響有多少，但因應本身在英美澳等地讀書的學生未能返回當地，滯留本港，故兩者「對沖」後相信影響不大。至於反修例風波的影響，何順文指，截至目前並無學生正式因為社會事件而退學，

對於港區國安法實施，何順文稱仍需更多時間觀察會否對大學造成影響，暫未對恒大的教學、研究、學術自由及院校自主等各方面構成任何影響。

此外，恒大將於新學年推出3個新學士課程包括「藝術設計（榮譽）文學士」、「經濟學工商管（榮譽）學士」及「綜合工商管（榮譽）學士」，以及「行政人員保險理學碩士」課程。何順文形容上述新課程為「香港首創」，其中藝術設計（榮譽）文學士在藝術設計內容，加入創新科技及商業管理元素，教授AR及VR等科技，相信是本港最早引入藝術科技（Art Tech）的一間院校。除了綜合工商管（榮譽）學士提供70個一年級新生學額及40個高年級學額，另外3個新課程均各提供40個一年級學額。

恒大亦將於下周三（22日）文憑試放榜日開放收生中心，接受學生及家長查詢及報名，同時接受網上報名，部分科目亦可透過網上或電話面試。

另外，恒大參考外地院校，新學年將開辦香港恒生大學榮譽學院，為本港首間推行榮譽學院概念的大專院校，旨在培育學術成績卓越、關懷本地及世界群體、擁有國際視野及對社會有承擔的未來領袖，每年在升讀2年級的學生之中，挑選不多於20人加入學院，平均積點須達到3.3或以上，接受為期3年的額外重點培育，額外修讀關於領袖訓練及公共政策等學科，畢業後可額外獲頒發多一張證書。

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記者：馮琪雅