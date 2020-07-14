【新冠肺炎】慈雲山慈正邨超市現搶購潮　百佳推臨時限購措施

▲ 百佳指，因應有市民對部分貨品需求增加，全線分店會對某部分貨品採取臨時限購措施。（梁偉榮攝）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府收緊防疫措施，包括規定食肆明日（15日）起在傍晚6時後不可堂食，今日多間超市再現搶購潮，當中在疫情最嚴重的慈雲山慈正邨。不少居民都不敢外出用膳，寧願購買乾糧留家避疫，有超市白米、衞生卷紙等被清空。

【新冠肺炎】本港疫情反彈掀超市搶購潮 惠康即日起白米雞蛋及日用品限購2件

百佳指，因應有市民對部分貨品需求增加，全線分店會對以下貨品採取臨時限購措施，指定種類的貨品每人每單限購兩件，相關貨品包括白米、雞蛋、衞生卷紙、漂白水、潔手液、酒精搓手液、消毒火酒、消毒濕紙巾、消毒噴霧和消毒藥水，以便更多市民能夠購得所需的日用品。

▲ 不少慈雲山居民到超市買廁紙。（ 梁偉榮攝）

臨時限購措施會及時因應市埸情況及顧客需求作出調整，公司亦會與供應商作緊密聯繫並按需求增加貨量。

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責任編輯：陳子謙