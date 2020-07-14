【立法會選舉】民建聯出12名單共55人 李慧琼：選情前所未有艱難

▲ 民建聯將派出12張名單，合共55人出戰9月份立法會選舉。（曾耀輝攝）

立法會選舉於9月舉行，民建聯公布派出12張名單，共55位成員，出選五區直選、區議會（第一）、超級區議會及功能組別。該黨主席李慧琼指，今屆選情歷年最嚴峻，面對前所未見艱難，不容樂觀。

該黨今屆以「反攬炒 救香港」為選舉口號，參選團隊平均年齡為38.8歲。參選名單方面，李慧琼將角逐連任俗稱「超級區議會」的區議會（第二）議席，而該黨觀塘區顏汶羽將排名第二出戰，希望集中一張名單取兩議席。至於名單排三及四，則是工聯會的北區議員溫和達，以及該黨葵青區議員盧婉婷。

此外，民建聯今年亦派出兩人挑戰兩個民主派「囊中物」的功能組別議席，包括深水埗區議員劉佩玉，角逐區議會（第一）議席，以及大埔區前區議員譚榮勳參選社福界。劉佩玉表示，已是第四屆出任區議會職位。參選目的希望更多市民知道區議會亂象，希望團結建制區議員力量，抗衡區議會的歪風。譚榮勳表示，今次是民建聯首次派人角逐有關議席，完全明白競爭極困難及激烈，但希望進入議會保障逾百萬弱勢社群，阻止民主派否決預算案的事情發生。

直選方面則派出7隊，現任港島區議員張國鈞、新界東葛珮帆及陳克勤分別將逐連任。在新界西，梁志祥將不再參選，由周浩鼎轉區接棒，而陳恒鑌則繼續角逐連任；至於九龍西，鄭泳舜會角逐連任，該黨副秘書長黎榮浩則會接替柯創盛出選九龍東。

功能組別方面，黃英豪接替黃定光出戰進出口界；何俊賢會角逐連任漁農界。

李慧琼表示，過去一年香港飽受違法暴力破壞，加上疫情，令香港經濟陷入谷底。她相信，社會要夠穩定香港才可以重新出發。坦言，現時是政治高溫時期，民建聯將全力以赴準備好打一場硬仗。即使疫情反覆下，亦會盡辦法接觸選民及市民。

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記者：李淇