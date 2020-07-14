  • 31°C
香港時間 : 2020714日 (二) 20:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【立法會選舉】民建聯出12名單共55人 李慧琼：選情前所未有艱難

政治 18:41 2020/07/14

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

民建聯將派出12張名單，合共55人出戰9月份立法會選舉。（曾耀輝攝）

立法會選舉於9月舉行，民建聯公布派出12張名單，共55位成員，出選五區直選、區議會（第一）、超級區議會及功能組別。該黨主席李慧琼指，今屆選情歷年最嚴峻，面對前所未見艱難，不容樂觀。

該黨今屆以「反攬炒 救香港」為選舉口號，參選團隊平均年齡為38.8歲。參選名單方面，李慧琼將角逐連任俗稱「超級區議會」的區議會（第二）議席，而該黨觀塘區顏汶羽將排名第二出戰，希望集中一張名單取兩議席。至於名單排三及四，則是工聯會的北區議員溫和達，以及該黨葵青區議員盧婉婷。

此外，民建聯今年亦派出兩人挑戰兩個民主派「囊中物」的功能組別議席，包括深水埗區議員劉佩玉，角逐區議會（第一）議席，以及大埔區前區議員譚榮勳參選社福界。劉佩玉表示，已是第四屆出任區議會職位。參選目的希望更多市民知道區議會亂象，希望團結建制區議員力量，抗衡區議會的歪風。譚榮勳表示，今次是民建聯首次派人角逐有關議席，完全明白競爭極困難及激烈，但希望進入議會保障逾百萬弱勢社群，阻止民主派否決預算案的事情發生。

直選方面則派出7隊，現任港島區議員張國鈞、新界東葛珮帆及陳克勤分別將逐連任。在新界西，梁志祥將不再參選，由周浩鼎轉區接棒，而陳恒鑌則繼續角逐連任；至於九龍西，鄭泳舜會角逐連任，該黨副秘書長黎榮浩則會接替柯創盛出選九龍東。

功能組別方面，黃英豪接替黃定光出戰進出口界；何俊賢會角逐連任漁農界。

李慧琼表示，過去一年香港飽受違法暴力破壞，加上疫情，令香港經濟陷入谷底。她相信，社會要夠穩定香港才可以重新出發。坦言，現時是政治高溫時期，民建聯將全力以赴準備好打一場硬仗。即使疫情反覆下，亦會盡辦法接觸選民及市民。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李淇

相關文章

政制局︰民主派初選被投訴涉干預操弄選舉
21:34 2020/07/13
政制局︰民主派初選被投訴涉干預操弄選舉
黃碧雲承認初選落敗不參與九月選舉 李國麟：服從結果
今日 17:39
黃碧雲承認初選落敗不參與九月選舉 李國麟：服從結果
選管會︰組織參與任何選舉活動 應留意有否違反國安法第29條
今日 18:12
選管會︰組織參與任何選舉活動 應留意有否違反國安法第29條
李慧琼 選舉 民建聯 立法會選舉

最高瀏覽

【口罩供應】VFE+PFE+BFE>99%　AEON發售日本製UNICHARM超立體成人口罩
19:48 2020/07/13
【口罩供應】VFE+PFE+BFE>99%　AEON發售日本製UNICHARM超立體成人口罩
【新冠肺炎】HKTV發Home office嚴謹指引　員工不可離家三聲內須接聽電話
17:28 2020/07/13
【新冠肺炎】HKTV發Home office嚴謹指引　員工不可離家三聲內須接聽電話
【感染症狀】本港爆發第3波疫情　世衞列感染新冠肺炎11種症狀
16:22 2020/07/13
【感染症狀】本港爆發第3波疫情　世衞列感染新冠肺炎11種症狀