疫情下社福機構收入及服務受眾減少最多8成　社聯推資助計劃助轉型

▲ 匯豐香港與香港社會服務聯會合辦的「匯豐香港社區夥伴計劃」，因應新冠肺炎疫情，計劃為資助本地社福機構推出社區項目。(陳靜儀攝)

新冠肺炎疫情反覆，有機構早前調查疫情對非資助社會服務及機構的影響，發現逾7成受訪機構預料其服務受眾數目因而減少2至8成，有逾六成受訪機構在疫情新常態下改變服務模式，以回應社會需求。

香港社會服務聯會於今年3至4月期間，向沒有接受政府恆常資助的機構發起有關疫情對機構的營運狀況及服務影響的問卷調查，並成功收集109間機構回覆。調查發現，有39間機構表示由去年10月至今年3月總損失了10至50萬元、有28間機構表示總損失了100至500萬元；近一半機構預料，其收入較往年大幅下跌4至8成。

近5成受訪機構預料，服務受眾人次將減少2成至6成，另有約2成半機構則表示將銳減6成8成人次；有89間機構表示，疫情對服務運作造成大影響，曾經關閉個別服務單位、暫停或取消個別活動。

匯豐香港與香港社會服務聯會合辦的「匯豐香港社區夥伴計劃」，因應新冠肺炎疫情，計劃為資助本地社福機構推出社區項目，今年計劃主題分兩個範疇，分別是「身心健康」及「未來技能」。計劃共收到215個項目申請，最後挑選53個機構，共批出70個項目，每個項目能夠獲得20至70萬資助。

社聯行政總裁蔡海偉指，今年計劃撥款資助額共3千6百萬港幣，較往年高出一倍；每一項項目的資助額由往年最高50萬增加至70萬，增幅近4成，目的希望能夠給予受資助機構有更多的彈性。

▲ 社區發展推動基金計劃幹事陳琬琳表示，計劃主要希望能夠為近80户東涌街坊提供一星期一次新鮮食材，每一次有五至六款食材，並由他們自行發揮創意烹調。(陳靜儀攝)

新加入機構為社區發展推動基金有限公司，並推出「涌」實人生自主就業支援計劃。社區發展推動基金計劃幹事陳琬琳表示，受疫情影響，有部份基層市民因此失去工作，或者被逼放無薪假，令家庭收入大減。然而東涌街市內的食材價格高企，成為街坊的經濟負擔，計劃目的為支援東涌街坊，不但讓他們學習新技能，應解決他們三餐食材的問題。她補充，計劃主要希望能夠為近80户東涌街坊提供一星期一次新鮮食材，每一次有五至六款食材，並由他們自行發揮創意烹調；而且計劃亦會聘請東涌的家庭主婦作分配食材的工作人員，如果有剩餘的食材，工作人員亦能夠拿回家。

受惠者之一的珍姐表示，東涌街市一斤菜心起碼要15元，鮮肉價格更過百元一斤，然而自己本身是家庭主婦，丈夫原先從事服務行業，但受疫情影響導致要放無薪假，「一個月開得10日工」，家庭頓失收入來源。她又表示，曾參與類似計劃，並能夠獲得新鮮食材，能夠減輕家庭的經濟負擔，而且家中的小朋友亦喜歡由營養師配搭的食材，能夠解決小朋友揀飲擇食的問題。

▲ 受惠者之一的珍姐表示，自己本身是家庭主婦，丈夫原先從事服務行業，但受疫情影響導致要放無薪假，家庭頓失收入來源。(陳靜儀攝)

另一受助機構為循道衛理中心，其輔導及就業綜合服務人力資源發展主任黎敏婷表示，本港3至5月時疫情嚴峻，令服務對象不敢到醫院治療，公立醫療亦減少非緊急服務，「好多長者本身行得走得但都長達2個月不敢外出，反而令他們身體出現痛症」，不過他們不願外出到中心做物理治療，令中心收入減少，機構要安排更多家訪服務及視像平台，提供服務。

受助者黎小姐表示，其父母與奶奶已80多歲，因對疫情感到恐慌而不願外出，奶奶更長達3個月沒出門，「看到長者的活動能力下降了許多」，幸得社區服務中心提供上門到護服務，幫助長者在家中也可接受物理治療。

蔡海偉表示，疫情下籌款活動及賣旗要暫停，亦有恆常捐款人停止捐款，令社福機構收入減少，若疫情持續，政府應考慮會否向並非接受政府恆常資助的機構，提供其他支援措施。

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記者：洪芷晴