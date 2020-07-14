選民數目大增　謝偉銓自言高危

▲ 謝偉銓坦言，建築、測量、都市規劃及園境界屬高危界別。（陳宛彤攝）

立法會換屆選舉9月上演，提名期將於本周六（18日）開始。民主派極力爭取議席過半，要達成目標，需要從建制派手上贏得功能界別議席。建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓直言，其界別是首選高危界別，仍未決定會否角逐連任的他自言，評估過確是「幾危」。

謝偉銓在4年前連任失敗，但成功在2018年的補選上捲土重來。重返議會後，他最大感觸是香港的發展拖得太久，項目在負責撥款的財務委員會上，可以排隊達10個月時間才獲通過，任內又面對連串暴力事件，對立法會大樓被破壞感到遺憾。

謝偉銓形容，自己是以專業態度監察政府，「是其是，非其非」，遇不同意項目會投反對、想不出更好方案便支持，認為立法會的遊戲規則，是以投票表態，而非採拖延態度。

所屬界別翻盤機會大，謝偉銓解釋，新登記選民增加過千，有別與以往每年只增約300人，相信新選民會有人對政府不滿，覺得建制派要負責，直言所有建制派都面對同樣問題。

對於民主派爭取35+、議席過半，他表明擔心，因現時民主派只有廿多席，議會都出現問題，頻現拉布及議會暴力，近期更出現「屎橋」，假如真的做到35+， 建築界只會變得「無運行」，呼籲支持繁榮安定、反攬炒的市民投票，否則定會「輸硬」。

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