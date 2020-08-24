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【小一報名】基督教香港信義會宏信書院招收小一新生　9月14日截止報名

教育 14:21 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

基督教香港信義會宏信書院小學部的入學申請將在9月14日截止。（陳智良攝）

創校於2010年的基督教香港信義會宏信書院小學部（下稱宏信）是一所一條龍直資男女學校。該校中學部實行雙軌制，同時開辦國際文憑大學預科課程（IBDP）及香港中學文憑課程（DSE），讓學生自謀出路。宏信的小一入學申請將於9月14日截止，有興趣的家長可以把握時間報名。 

跨學科課程培養探究精神

宏信的課程別具特色，融合國際及本地課程精髓，開辦由六個跨學科探究單元（「我們是誰」、「我們身處甚麼時空」、「世界如何運作」等）組成的「全球視角」課程，培養學生的探究精神，同時讓他們掌握與數學、英文和科學相關的知識。

重視兩文三語

宏信以英語為主要教學語言，更聘請多位母語為英語的老師協助提高學生的英語水平；中文科則以普通話授課。該校小學部2019-20年度的學費為$52,080至$74,060，學費按年級遞減，詳情請參閲宏信書院網頁

面試測試社交能力

有意為子女報讀宏信的家長需在9月14日前填妥網上申請表格，並以郵寄方式或親身遞交$50報名費。

該校的首輪面試暫定於10月10日（星期六）或10月17日（星期六）舉行，所有申請人將獲邀出席，校方會以電郵通知面試詳情。家長需注意，校方尤其重視學生的英文水平及品格，並會以他們的校内表現、興趣專長作為收生準則。而面試則主要測試申請人的溝通能力、理解能力及合群性。

於首輪面試入圍的學生家長或監護人需在11月4日（星期三）面見該校老師。更多面試詳情，請參閲該校小一入學申請須知

基督教香港信義會宏信書院小學部
地址：元朗欖口村路25號
電話：820 820 92 
網頁：www.luac.edu.hk

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責任編輯︰李世聰

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