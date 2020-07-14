【限聚令】旅行社煞停本地團涉數千旅客　業界憂現結業潮促港府撥10億元支援

▲ 旅遊業界講述與特首林鄭月娥會面情況。（程志遠攝）

港府明日起收緊「限聚令」至上限4人，多間正開拓本地綠色旅遊市場的旅行社隨即「煞停」未來兩周的本地團，影響數千名旅客。業界形容旅行社再度進入冰封及零收入狀態，憂未來會出現結業潮，盼政府預留10億元等支援業界。

美麗華旅遊總經理李振庭表示，集團旗下的兩間旅行社均有開辦本地遊團，單是7月共有約3,300人報團，惟因應政府明日起收緊「限聚令」，旅行社已取消未來兩星期出發的本地團，涉及2,000多名旅客，受影響旅客可保留團費。

新華旅遊總經理蘇子楊亦言，旅行社上月開辦了不少本地「水線團」，遊覽南丫島、蒲台島等，報團反應不錯，但因應「限聚令」，旅行社同樣決定取消未來兩周出發的本地團，受影響顧客約400、500人，將為他們安排退款。

香港旅行社解困大聯盟發言人姚柏良指，不少旅行社隨政府加碼資助本地綠色旅遊及出入境旅遊仍未有恢復之期，上月開始積極開拓本地遊市場，反應及需求都良好，但受疫情影響及「限聚令」收緊，旅行社在剛過去的周末紛紛決定取消本地團，變相令行業再度進入冰封及零收入的狀態，坦言對下半年的前景都不樂觀。

他稱，由今年1月至今，已有60多間旅行社結業，擔憂若疫情持續惡化，不排除到11月時，或有逾百間旅行社倒閉。

旅遊界立法會議員姚思榮形容，本港疫情再度嚴峻，業界不但因應「限聚令」收緊而取消本地遊團，亦令業界對旅遊氣泡及粵港澳三地有限度恢復跨境旅遊的期望破滅，但不希望見到旅遊業出現結業潮，因此聯同業界代表今日（14日）下午與行政長官林鄭月娥會面，就目前本港第三波新冠肺炎疫情爆發對旅遊業界的影響，反映現狀及訴求。

姚柏良說，在會上向林鄭月娥建議，政府預留10億元支援旅遊業界、將第二輪防疫抗疫基金支援旅遊業約2.6億元餘款直接補助給持牌旅行社及從業員；亦提出研究修例容許旅行社毋須有實體辦公室下都可運作，或可與同行共用辦公室，以減輕業界租金壓力；同時要求政府繼續籌備「旅遊氣泡」及「港版健康碼」，冀政府加大力度支援業界。

他引述林鄭月娥回應指，會認真審視業界的各項建議，並會要求商經局盡快提出可行方案。

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記者：陳曉瑩