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【迷網】黃建東感謝拍檔楊玉梅信任　暖男阿東：希望大家多關心精神病患者【有片】

娛樂 19:32 2020/07/14

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黃建東在《迷網》第1集有甚搶鏡的演出。

一向鬼馬的黃建東（阿東）於TVB新劇《迷網》一改平時搞笑可愛形象，飾演一個患有精神病的會計師。在昨晚（7月13日）播出的第1集《迷網》，黃建東已有十分搶鏡的演出。劇情講阿東飾演的會計師病發，情緒失控用仙人掌挾持劇中的楊玉梅。

雖然只是簡單的一場戲，黃建東十分認真，他向TOPick表示：「自己以前多飾演受害者，今次可以有這個機會很難得，事前睇了很多關於精神病嘅電影做準備。劇情講述我病發時正在做頭部針灸，頭皮上插滿針又要發癲箍頸同埋用仙人掌攻擊楊玉梅，差點拮親自己又拮親人，所以入戲之餘都要三分醒要好小心。」

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黃建東感謝對手楊玉梅的信任。（取自黃建東facebook）

阿東並感謝對手楊玉梅和楊明，使他很快入戲之餘又很放心去演。

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另外，阿東有劇中要穿上精神病院保護衣在輪椅上，並且劇中講他發病，要聲嘶力竭地叫：「其實著了件保護衣被綁住喺輪椅上面甚麼都做不到『好攞命』，感受到精神病人內心的巨大痛苦，拍完後聲沙了幾日，希望大家可以感受到精神病人的苦處，多些關心和體諒他們。」

黃建東感受到精神病患者穿上約束衣的無奈。（取自黃建東facebook）

平時十分似乎吊兒郎當的阿東，其實十分慈心。

記者：鄭嘉瑤

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