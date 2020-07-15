【殺手劇透】第14集劇情預告 淑嫻向閻武說起當初當性工作者原因 娛樂 09:27 2020/07/15 分享： 熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 《殺手》 《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第13集劇情講到喬星到沙灘執行任務，向茜負責偷取目標的手機，卻被其保鏢發現…… 第14集（16/7） 喬星趕來救向茜，再將她抱離現場。森森想起喬星的行動可能留下證據，私下替他處理。 祥法要脅啟揚，更派人帶走素之。 淑嫻向閻武說起當初做鳳姐的原因，也因感情不能放棄患癌丈夫。 天紅捉走了淑嫻，閻武趕往救人，紹秉終見識到閻武的真功夫。 易蘭拉閻武離家時，碰上了天紅及其手下…… 《殺手》第13集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【殺手】視后李佳芯第一次拍接吻戲感尷尬 Ali熒幕初吻片獻楊明：心理創傷【有片】 13:00 2020/07/14 【殺手】視后李佳芯第一次拍接吻戲感尷尬 Ali熒幕初吻片獻楊明：心理創傷【有片】 【殺手】閻素之哭訴失明原因 麥明詩含淚怒斥黎耀祥：是誰害我？【有片】 16:17 2020/07/08 【殺手】閻素之哭訴失明原因 麥明詩含淚怒斥黎耀祥：是誰害我？【有片】 【殺手】56歲黎耀祥為新劇減磅操肌 陳豪任健身教練操出鋼條身型 09:26 2020/06/22 【殺手】56歲黎耀祥為新劇減磅操肌 陳豪任健身教練操出鋼條身型 殺手 電視劇 TVB