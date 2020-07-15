【殺手劇透】第14集劇情預告　淑嫻向閻武說起當初當性工作者原因

▲ 《殺手》

《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第13集劇情講到喬星到沙灘執行任務，向茜負責偷取目標的手機，卻被其保鏢發現……

第14集（16/7）

喬星趕來救向茜，再將她抱離現場。森森想起喬星的行動可能留下證據，私下替他處理。

祥法要脅啟揚，更派人帶走素之。

淑嫻向閻武說起當初做鳳姐的原因，也因感情不能放棄患癌丈夫。

天紅捉走了淑嫻，閻武趕往救人，紹秉終見識到閻武的真功夫。

易蘭拉閻武離家時，碰上了天紅及其手下……

《殺手》第13集劇情 上一頁