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【新冠肺炎】工聯會促政府尋求中央支援 加快推行全民檢測

政治 19:54 2020/07/14

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

工聯會建議政府向中央尋求支援，加快在本港推行全民病毒檢測。（短片截圖）

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，工聯會成員今日與行政長官會面，建議政府向中央尋求支援，加快在本港推行全民病毒檢測。

工聯會立法會議員麥美娟擔心，社區繼續出現隱形患者，認為全民檢測有助及早識別、隔離並治療患者，能有效控制疫情擴散，亦有助在聯防聯控下確立健康碼機制，希望政府接納工聯會建議。

另外，民建聯立法會議員陳恒鑌，今日與食物及衛生局局長陳肇始會面後表示，已促請政府盡快提升病毒檢測能力，逐步為全港市民分階段檢測。陳恒鑌認為，衞生署每日約4千至7千個檢測名額並不足夠，有需要尋找內地幫忙，擴大檢測網。

陳恒鑌又引述局方表示，將於本星期啓用竹篙灣檢疫中心內700個檢疫單位，並正尋找本地酒店作隔離場所。

更多防疫資訊：

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責任編輯：林曉君

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