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【新冠肺炎】消息：伊利沙伯醫院再多一病人感染　曾與早前患者同一病格

社會 20:30 2020/07/14

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伊利沙伯醫院疑爆院內感染，消息指今日再新增一名77歲病人確診。

伊利沙伯醫院疑爆院內感染，今日新增一名77歲患嫗確診，曾與早前確診的第1513宗病人入住普通內科病房同一病格，消息指涉事病格再多一名女患者，對新冠病毒檢測呈陽性反應。換言之伊利沙伯醫院普通內科病房至今已有3名病人染疫。

【新冠肺炎】伊利沙伯醫院內科病房疑現院內感染　77歲樂富護老院婆婆確診

衞生防護中心下午公布本港今日（14日）新增48宗確診個案當中，包括一名77歲樂富護老院的婆婆（第1563宗），6月28日跌倒受傷，入住伊利沙伯醫院普通病房，與昨日確診的第1513宗病人處於同一間病房，她7月2日出院，同日因血壓高再入院，情況好轉到佛教醫院。

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記者：陳正怡

疫情 伊利沙伯醫院 新冠肺炎疫情

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