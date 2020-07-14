【鄭裕彤傳】新世界家族為彤叔出書　李嘉誠寫序：相識40載未曾爭執

▲ 《鄭裕彤傳——勤、誠、義的人生實踐》已經出版。（資料圖片）

人稱「沙膽彤」的新世界發展創辦人鄭裕彤，雖已辭世4載，其生平仍為外界樂道。鄭家後人為了紀念彤叔，邀請兩位學者為彤叔寫傳，《鄭裕彤傳——勤、誠、義的人生實踐》已經出版。

彤叔二子、周大福慈善基金主席鄭家成指，遺憾開筆時父親已病重，無法親述內容，只好邀請彤叔身邊好友摯親，憶述往事。

李嘉誠寫序 40載友誼未嘗爭執

為《鄭裕彤傳》寫序的社會賢達，包括「大孖沙」長和系資深顧問李嘉誠。超人讚彤叔待人誠懇、寬和、豪爽、不計較，與彤叔四十載友誼：

友誼是世界上最難解釋的事情，要擁有一個朋友，先要知道如何成為一個朋友。

寫序的賢達還有恒地「四叔」李兆基，港大社會學榮休教授黃紹倫等，還有周大福舊夥計、故鄉親友、香港地產界行尊等極具份量人物，各自分享彤叔生平軼事，結集成彤叔的發跡經過。

鄭家成稱，著書時發現父親人緣好、勤力，即使人稱「沙膽彤」，也代表父親爽快、敏捷，成就傳奇一生。他舉例稱父親為人隨和，「分分鐘畀屋企工人鬧返轉頭」，但不少老伙計即使年屆九旬，也不時返家為父親賀壽。

他又稱父親不少投資決定，也不是只顧利益，認為一時蝕底，反而賺得更多；反指機關算盡的人或許怕蝕底，但損失於無形而不自知，多賺一毛錢卻失卻其他機會。但他笑言父親「孤寒」，人工待遇未必高，不過伙計日做夜做也不跳糟，雙工也不走，直指父親的成功，不能單憑金錢來衡量比較。

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記者：吳卓峰