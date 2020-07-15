科大首推藝術獎學金　天文發燒友自創天文廣東歌升上萬呎高空播放

▲ 科大應用數學系四年級生薛俊朗去年暑假將一首以夜空保護為主題的自創天文廣東歌，送到10萬英呎的太空邊際播放。（影片截圖）

中學文憑試將於下周三（22日）放榜，香港科技大學近年推出多項非學術類型獎學金，鼓勵學生在不同領域發揮所長。自小鍾情音樂，兼是「天文發燒友」的科大應用數學系四年級生薛俊朗，是科大首年推出的藝術獎學金得主之一。

俊朗在中學時期，受當時興起的STEM教育影響，萌生做教師的念頭，於2016年應考文憑試後，升讀科大應用數學系。他升讀科大後不忘利用適合觀星的校園環境，在課餘時間發展興趣，曾任科大天文學會會長，並在YouTube及Facebook等網上平台進行科普教育，又積參與多個國際天文組織如國際暗天協會，曾到美國、北歐及北非等地觀察當地的暗空保護及教育工作。

受科學家開普勒啟發，俊朗形容天文學和音樂有一種「共性」，去年暑假將其一首以夜空保護為主題的自創天文廣東歌，透過太空氣球載著音樂播放器及樂譜，以真空處理送上10萬英呎的太空邊際播放，達到民航機約3至4倍的高度。歌名《深空天體》即是夜晚才見得到的星體，「標誌著要守護夜空才會看到星空」，冀透過音樂讓大眾認識科學和數學。他今年畢業後，亦計劃修讀與數學和音樂相關的教育文憑，將來任職教師推動STEAM教育。

▲ 科大多元獎學金得主「bARTik」組別將貴州少數民族的手工藝品帶到香港售賣，助當地人脫貧。（科大提供）

科大獎助學金辦事處主任經理馮敏珊表示，科大近年設立不少非學術類型獎學金，促進全人發展，本學年（2019/20學年）成立的藝術奬學金，旨在表彰在視覺藝術、音樂和戲劇等藝術範疇有傑出才能和表現的學生，會審視申請人在藝術範疇的表現及獎項，以及將來是否有志在相關範疇發展等，每人可獲2萬元獎學金，本學年有8名學生，從約30名申請人之中脫穎而出，獲獎學生涉獵範疇包括裝置藝術展覽、舞蹈和創意寫作等。

科大亦在2016/17學年起設立多元獎學金，鼓勵學生協助和影響周邊的人及社區，從而推動校園及社會多元化發展，至今共頒發28個獎項予個人或組別。

▲ 藝術獎學金得主薛俊朗（左一），以及多元獎學金得主「bARTik」組別成員朱秋悅（左三）、何穎嘉（中）、謝儆慇（右二）和黃俊豪（右一）。（科大提供）

今年其中一組得獎學生，主要由4名來自不同年級和學系的學生，以社企形式協助貴州少數民族「布依族人」婦女，利用其逐漸失傳的手工藝「蠟染」（batik）製成的布袋，推出香港及台灣等市場售賣，助當地貧窮婦女自力更生。

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記者：馮琪雅