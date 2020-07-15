科大首推藝術獎學金 天文發燒友自創天文廣東歌升上萬呎高空播放
中學文憑試將於下周三（22日）放榜，香港科技大學近年推出多項非學術類型獎學金，鼓勵學生在不同領域發揮所長。自小鍾情音樂，兼是「天文發燒友」的科大應用數學系四年級生薛俊朗，是科大首年推出的藝術獎學金得主之一。
俊朗在中學時期，受當時興起的STEM教育影響，萌生做教師的念頭，於2016年應考文憑試後，升讀科大應用數學系。他升讀科大後不忘利用適合觀星的校園環境，在課餘時間發展興趣，曾任科大天文學會會長，並在YouTube及Facebook等網上平台進行科普教育，又積參與多個國際天文組織如國際暗天協會，曾到美國、北歐及北非等地觀察當地的暗空保護及教育工作。
受科學家開普勒啟發，俊朗形容天文學和音樂有一種「共性」，去年暑假將其一首以夜空保護為主題的自創天文廣東歌，透過太空氣球載著音樂播放器及樂譜，以真空處理送上10萬英呎的太空邊際播放，達到民航機約3至4倍的高度。歌名《深空天體》即是夜晚才見得到的星體，「標誌著要守護夜空才會看到星空」，冀透過音樂讓大眾認識科學和數學。他今年畢業後，亦計劃修讀與數學和音樂相關的教育文憑，將來任職教師推動STEAM教育。
科大獎助學金辦事處主任經理馮敏珊表示，科大近年設立不少非學術類型獎學金，促進全人發展，本學年（2019/20學年）成立的藝術奬學金，旨在表彰在視覺藝術、音樂和戲劇等藝術範疇有傑出才能和表現的學生，會審視申請人在藝術範疇的表現及獎項，以及將來是否有志在相關範疇發展等，每人可獲2萬元獎學金，本學年有8名學生，從約30名申請人之中脫穎而出，獲獎學生涉獵範疇包括裝置藝術展覽、舞蹈和創意寫作等。
科大亦在2016/17學年起設立多元獎學金，鼓勵學生協助和影響周邊的人及社區，從而推動校園及社會多元化發展，至今共頒發28個獎項予個人或組別。
今年其中一組得獎學生，主要由4名來自不同年級和學系的學生，以社企形式協助貴州少數民族「布依族人」婦女，利用其逐漸失傳的手工藝「蠟染」（batik）製成的布袋，推出香港及台灣等市場售賣，助當地貧窮婦女自力更生。
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記者：馮琪雅