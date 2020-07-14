【新冠肺炎】漁護署燒烤及露營點7月15日起關閉　所有學校及公眾活動取消至另行通告

▲ 漁護署轄下郊野公園內的163個燒烤地點及41個露營地點，明日起關閉。（經濟日報資料圖片）

漁農自然護理署（漁護署）今日（14日）宣布，因應新冠肺炎最新情況，多項署方公共設施由明日（15日）起暫停開放，所有學校及公眾活動亦會取消，直至另行通告；而署方轄下郊野公園內的163個燒烤地點及41個露營地點，亦由明日起關閉。

暫停開放的公共設施包括：

香港濕地公園

8間郊野公園遊客／教育中心，包括林邊生物多樣性自然教育中心、昂平自然中心、獅子會自然教育中心（戶外展區除外）、城門郊野公園遊客中心、香港仔樹木廊、清水灣郊野公園遊客中心、大帽山郊野公園遊客中心及西貢郊野公園遊客中心（申請許可證櫃檯除外）

7間香港地質公園遊客中心，包括位於獅子會自然教育中心的香港地質公園遊客中心、西貢火山探知館、荔枝窩地質教育中心、大埔地質教育中心、鴨洲故事館、滘西村故事館、吉澳故事館

位於長沙灣政府合署的瀕危物種資源中心

漁護署發言人表示，設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤及露營活動，如發現有人違規，會採取適當跟進行動，並提醒到訪郊野公園的郊遊人士，應保持個人及環境衞生，保持合適的社交距離，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾自己帶走」。

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記者：陳曉瑩