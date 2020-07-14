【新冠肺炎】深水埗北河街街市一名攤販確診　有市民指暫不會到該街市

▲ 新冠肺炎疫情反覆，深水埗一名北河街街市的攤販確診，另一名住在西貢的確診者亦不時到北河街街市。(黃傑偉攝)

新冠肺炎疫情反覆，深水埗一名北河街街市的攤販確診，另一名住在西貢的確診者亦不時到北河街街市。TOPick記者於今(14日)傍晚到北河街街市走訪，不少街坊表示擔心疫症愈演愈烈，更有市民指暫時不會到該街市買餸。

▲ 於街市營業廿多年的張先生。(黃傑偉攝)

於街市營業廿多年的張先生表示，自己擔心疫症擴散，會戴囗罩防疫，「最緊要保持身體健康」。記者訪問時張生曾除下口罩，他指「而家收檔，人多時會戴好啲」。

▲ 市民劉先生。(黃傑偉攝)

市民劉先生指，今日街市因有個案而人流減少，自己亦有少許擔心，會保持衛生遇到顧客光顧會保持距離。

▲ 市民孔太。(黃傑偉攝)

孔太指，擔心被傳染，會少點到街市買餸，暫時會到超級市場買餸。

▲ 市民劉小姐。(黃傑偉攝)

劉小姐擔心被傳染，暫時不會到該街市買餸，自己會隨身携帶酒精搓手液。

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記者：黃傑偉