財委會通過撥款逾52億　建「將軍澳政府聯用辦公大樓」

▲ 財庫局副局長陳浩濂認為，灣仔海傍三座政府大樓的重置計劃，將騰出珍貴土地，用作會議、展覽及商業用途，為香港經濟發展注入新動力。

立法會財務委員會今天以大比數贊成票，通過撥款52.284億元，興建「將軍澳政府聯用辦公大樓」，大樓主要作用，是重置部分在灣仔海傍三座政府大樓的政府辦公室。

財庫局副局長陳浩濂認為，灣仔海傍三座政府大樓的重置計劃，將騰出珍貴土地，用作會議、展覽及商業用途，為香港經濟發展注入新動力。

將軍澳的新政府大樓，也會容納現時位於租用私人物業的政府辦公室，並整合在其他政府自置物業的政府辦公室和公共服務。

陳浩濂指，把政府辦公室搬遷至非核心商業區，可推動辦公室分散發展，更善用土地資源，亦令全港的就業和經濟活動，分布得更為平均。

醫管局的普通科門診診所、勞工處的就業中心和僱員補償辦事處、社署的社會保障辦事處、香港郵政的郵政局和派遞局，廉署社區關係處的辦事處，及環境保護署的顧客服務台等服務，將會搬入「將軍澳政府聯用辦公大樓」。項目並提供超過300個公眾泊車位。

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責任編輯︰尹櫻霖