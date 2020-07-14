【新冠肺炎】伊利沙伯醫院內科爆群組感染　袁國勇：病人脫口罩咳污染環境致擴散

▲ 伊利沙伯醫院同一病格3人先後染疫，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今晚到場視察後見記者。(曾耀輝攝)

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，更蔓延至本地公立醫院，伊利沙伯醫院疑爆發院內感染，繼前日內科病房內出現一名92歲確診者，其曾住對面病床的7旬嫗及一名64歲患癌女士亦於昨日中招，至今伊院同一病房已有3人先後染疫。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今晚到場視察後見記者，表示該病房已出現院內染，但相信「再傳出去機會不大，因第二及三名病人病毒量不高,相信是初染疫」。

伊利沙伯醫院感染控制主任龍振邦表示，由7月12日起陸續出現3個新冠肺炎確診個案，院方於同一病格已找了10個緊密接觸病人進行檢測，及送往隔離病房。自發現第一名病人，院方已做了一系列防疫措施，包括停上接收急症病人、已棄置了所有可以棄置的醫療儀器、及整個病房已消毒；又指該病房每小時內可以換氣10次，十分足夠。

袁國勇表示初步調查後，相信首名染疫的92歲婆婆為感染源頭，因其確診家人居於慈雲山，不排除會有更多確診病例，但暫時約30多名員工及同房病人經檢湔後亦呈陰性；袁又認為經空氣傳染機會很微，因病房「風好大」，懷疑是經環境傳染，「92歲老人家有時會除口罩透氣又咳，想除低口罩透氣，結果搞到周圍被污染」，又指該名92歲婆婆可以自行去廁所。

袁又提到，由於現時社區爆發「好勁」，「一定有部分病人入醫院是確診而大家不知道，尤其老人家」，建議醫管局即使長者入院時病症不清楚，「最好都係驗一驗」，尤其與慈雲山區市民接觸過，「慈雲山區爆得好勁，只要病徵有唔清楚就要驗」。

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記者：洪芷晴