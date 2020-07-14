【新冠肺炎】伊利沙伯醫院內科病房爆群組感染　袁國勇：首染疫者曾脫口罩咳污染環境致擴散

▲ 伊利沙伯醫院同一病格3人先後染疫，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今晚到場視察後見記者。(曾耀輝攝)

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，更蔓延至本地公立醫院，伊利沙伯醫院繼前日內科病房內出現一名92歲確診者，其同住病房內，包括住對面病床的7旬嫗及一名住近窗邊的64歲患癌女士亦於今日中招，至今該病房已有3人先後染疫。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今晚到場視察後見記者，表示該病房已出現院內感染，但相信「再傳出去機會不大，因第二及三名病人病毒量不高，相信是初染疫」。

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伊利沙伯醫院感染控制主任龍振邦表示，院方於同一病格已找了10個緊密接觸病人進行檢測，及送往隔離病房。自發現首名病人，院方已做了一系列防疫措施，包括停上接收急症病人、已棄置了所有可以棄置的醫療儀器、及消毒整個病房；又指該病房每小時內可以換氣12次，十分足夠。

袁國勇表示初步調查後，相信首名染疫的92歲婆婆為感染源頭，因有確診家人居於慈雲山，不排除涉事病房會有更多確診病例，但暫時約30多名員工及同房病人經檢湔後亦呈陰性；袁又認為經空氣傳染機會很微，因病房「風好大」，懷疑是經環境傳染，因該名92歲女病人期間曾拉低口罩咳嗽，又曾扶著欄杆離床自行如廁等。

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袁又提到，由於現時社區爆發「好勁」，「一定有部分病人入醫院是確診而大家不知道，尤其老人家」，並提到首名病人入院時，院方以為是心臟病發引致肺積水，惟隨後證實是感染個案，建議醫管局即使長者入院時病症不清楚，「最好都係驗一驗」，尤其與慈雲山區市民接觸過，「慈雲山區爆得好勁，只要病徵有唔清楚就要驗」。

據悉，首名確診的9旬患嫗曾入住明愛醫院，數天後轉到伊利沙伯醫院，經追蹤後有9名明愛醫院病人獲安排接受病毒檢測，結果呈陰性。

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記者：洪芷晴、鄧凱文