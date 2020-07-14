【新冠肺炎】政府聘華昇診斷中心及Prenetics　助檢測病毒

▲ 行政長官林鄭月娥（左三）今日到慈雲山一所護養院，視察政府為安老院舍員工進行新冠病毒檢測的情況。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥周一指，本周起會為4類高危群組免費提供病毒檢測，包括安老院及殘疾人士院舍員工、食肆員工、的士司機，以及物管員工，人數達40萬。食衞局今晚（14日）發稿指向華大基因開設的華昇診斷中心及Prenetics採購檢測服務。

食衞局指，華昇診斷中心及Prenetics將為安老院舍、殘疾人士院舍及護養院員工、的士司機和食肆員工進行自願檢測，當局會透過防疫抗疫基金直接採購服務；香港物業管理公司協會則與中國檢驗有限公司商討，為物業管理界別提供檢測服務，港府防疫抗疫基金會提供資助。

【新冠肺炎】40萬市民獲免費病毒檢測 的士司機食肆物管院舍員工優先

【新冠肺炎】的士推抗疫認證制度 手機app即睇司機病毒檢測結果

本報翻查澳門特別行政區政府新聞局網站，於《珠澳核酸檢測機構名錄》中看到「國檢（澳門）衞生檢測有限公司」資料，該公司隸屬中檢旗下，自5月起與澳門政府合作實施「新冠病毒常規核酸檢測計劃」；而華大基因在武漢、深圳、天津、北京、上海等內地16個主要城市運營「火眼」實驗室，連同海外實驗室，全球一日檢測量最多可達逾20萬。本報昨向華大基因查詢與港府的合作，但未獲回覆。

另外，食衞局指，衞生署早前經香港醫務化驗所總會聯繫，向5間本地私營化驗所直接採購檢測服務，以加強公共檢測能力，相關私營化驗所昨起已開始協助衞生署進行檢測，每日共可處理約1,000個樣本；醫管局亦正探討於普通科門診診所設立特別櫃台，提供深喉唾液樣本瓶予懷疑有輕微病徵並希望接受病毒檢測的市民，以進一步加大檢測範圍。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：鄧凱文