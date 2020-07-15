小兒出生的時候，我太太不幸受到感染，每天發燒，還併發其他狀況，結果住了很久的醫院，連在深切治療部留醫的兒子都已經出院了，她仍要住院。

最近和太太談到這件往事時，她說當時全靠「多大的困難都總會過去」的信念，才能捱過去。每當病情有改善時，便感恩今天比昨天好。即使病情反覆，也慶幸自己變得堅強。

對於很多人來說，現在是很艱難的時期。做生意的，好不容易捱到疫情緩和，可以多做一點生意，但卻迎來一個更大的爆發，不知道還要捱多久。

打工的，有些人也可能遭受裁員或減薪的威脅，甚至已經失業，正點算着自己的積蓄能否撑下去。

即使沒有財務上的負擔，面對每天疫情的信息，也令人心情跌宕。家中有小孩或老人家的，擔心他們出入會受到感染。個人也因為要保持社交距離，而缺乏正常的社交生活，情緒難免會波動。

雖然經歷了超過半年，全球疫情的爆發，卻沒有變得更好，反而每況愈下。

當身處困難中，難免認為日子很難捱，以為天要塌下來，以為會捱不過去。但是只要想想以前，當處身困難當中，當時的心情是怎麼樣？是怎樣捱了過去？這一次也不會例外，只要抱着「多大的困難都總會過去」的信念，就可以平安渡過。

原文刊於《晴報》

