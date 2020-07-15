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【新冠肺炎】本港爆發第三波疫情　一文睇清7月14日新增確診或疑似個案行蹤

食用安全 10:24 2020/07/15

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

一文睇清確診或疑似個案居住大廈+光顧食肆+行蹤。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心昨日（14日）公布本港新增48宗確診個案，當中包括40宗本地感染個案，8宗屬輸入個案。在確診個案中，有24宗屬不明源頭感染，確診個案涉及多個群組。

患者行蹤遍布全港各區，衞生防護中心公布患者行蹤，不少曾到人多的地方。街市方面，曾有患者到過觀塘瑞和街市政大廈、元朗大橋街市、屯門新墟街市、深水埗北河街街市及熟食中心及黃大仙坪石邨街市。

衞生防護中心公布5間高傳播風險餐廳，名單即睇【下一頁

食肆方面，除了早前公布5間高傳播風險餐廳外，7月14日的名單上亦新增多間食肆，包括：

  • 天晉匯名苑酒家
  • 瓊華中心牛大人台灣火鍋
  • 黃大仙慈華大廈西川風味餐廳
  • 深水埗中央飯店 
  • 美麗華廣場一期麵屋一平安
  • 黃埔天地百合苑商場譚仔三哥米線
  • 創紀之城五期(apm) 但馬屋
  • 基隆街 298 號囍八方餃子麵館
  • 匯八坊商場 大家樂
  • 新港中心鼎泰豐 
  • 東港城壹匯中菜廳
  • 彩盈商場銀龍粥麵餐廳
  • 新都城中心一期大快活快餐店

詳細確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單如下：


實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：徐穎彤

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