【新冠肺炎】本港爆發第三波疫情　一文睇清7月14日新增確診或疑似個案行蹤

▲ 一文睇清確診或疑似個案居住大廈+光顧食肆+行蹤。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心昨日（14日）公布本港新增48宗確診個案，當中包括40宗本地感染個案，8宗屬輸入個案。在確診個案中，有24宗屬不明源頭感染，確診個案涉及多個群組。

患者行蹤遍布全港各區，衞生防護中心公布患者行蹤，不少曾到人多的地方。街市方面，曾有患者到過觀塘瑞和街市政大廈、元朗大橋街市、屯門新墟街市、深水埗北河街街市及熟食中心及黃大仙坪石邨街市。

衞生防護中心公布5間高傳播風險餐廳，名單即睇【下一頁】

食肆方面，除了早前公布5間高傳播風險餐廳外，7月14日的名單上亦新增多間食肆，包括：

天晉匯名苑酒家

瓊華中心牛大人台灣火鍋

黃大仙慈華大廈西川風味餐廳

深水埗中央飯店

美麗華廣場一期麵屋一平安

黃埔天地百合苑商場譚仔三哥米線

創紀之城五期(apm) 但馬屋

基隆街 298 號囍八方餃子麵館

匯八坊商場 大家樂

新港中心鼎泰豐

東港城壹匯中菜廳

彩盈商場銀龍粥麵餐廳

新都城中心一期大快活快餐店

詳細確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單如下：



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責任編輯：徐穎彤