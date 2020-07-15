【生命鬥士】凝血指數超標至危險水平或致內出血　3歲小鐵漢出院不足1個月再入院

▲ 小鐵漢因凝血指數嚴重超標，需要再度入院調藥。

患有先天性心臟病的3歲小鐵漢Kansas，在今年5月至6月期間先後接受了兩次手術，住院近1個月後出院。不過，近日小鐵漢的凝血指數過高，需要入院調藥，否則會有出血風險，小鐵漢父母分別都在社交網站更新其近況，並希望指數盡快穩定，讓兒子早日出院。

小鐵漢因患有先天性心臟病，甫出生就接受了3次開腔手術，直至上月接受第4次手術更換機械心瓣，以及第5次手術植入心臟起搏器。慶幸小鐵漢術後康復進度良好，住院近1個月後，在6月22日出院。

凝血指數過高再入院

不過，小鐵漢媽媽Doris昨（14日）在facebook專頁發帖稱，醫生說小鐵漢的凝血指數過高，需要入院調藥，擔心回家有出血風險，坦言面對兒子再度入院，心情大起大落。

小鐵漢爸爸Jayco亦在facebook群組「巴打絲打Facebook Club」發帖，他表示，小鐵漢昨日覆診，發現凝血指數嚴重超標至危險水平，理想數字是2.0，但兒子就3.9，超標近1倍。

醫生說3.9好危險，有即時危險性，有機會腦出血、內出血，所以阿仔要即時入院重新調藥，調到指數好返先畀出院。

Doris透露，小鐵漢目前需要服用薄血藥「華法林」，曾更換心瓣手術的病人，需要長期服用薄血丸以穩定病情。由於薄血丸會影響血液的凝固程度，份量不足，會致薄血效果不足，增加血栓塞或中風的機會，太多的話又有可能令傷口不易癒合或腸胃內出血等嚴重情況，所以需要定期抽血檢驗INR值（凝血功能），讓它維持在一個理想水平。

雖然她平日已很小心兒子的飲食，但小鐵漢對於「華法林」仍需時適應，

今次希望指數快點穩定，其他沒有大礙，小鐵漢仍然精神，重點是「調藥」，大家可放心。

更多小鐵漢報道，

【生命鬥士】小鐵漢植入心臟起搏器健康出院 媽媽感恩兒子勇闖難關：意志戰勝疾病

【生命鬥士】小鐵漢再抽血合格手術後正式出院 媽媽感激醫護：每次平安出院回家

【生命鬥士】3歲小鐵漢獲准回家「度假」慶父親節 暖爸溫馨同睡︰兒子在身邊已滿足

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳