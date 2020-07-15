【無品食客】光顧屯門麥當勞不滿被勸戴口罩　惡客發爛渣拳打腳踢經理

▲ 光顧屯門麥當勞不滿被勸戴口罩，惡客發爛渣拳打腳踢經理。

新冠肺炎在港爆發第三波疫情，政府收緊公眾場所防疫措施，惟一對男子昨（14日）凌晨無戴口罩，光顧屯門麥當勞山景邨商場分店，被29歲男經理發現後勸諭兩人戴上口罩。豈料男顧客竟發爛渣，對該名男經理拳打腳踢后逃逸。警方其後拘捕涉事男子。

據網上熱傳得短片可見，一名身穿黑衣的男子，向男經理怒吼「你報警呀！」當麥當勞經理舉機時，該名男子不理女友人勸阻隨即發難，推跌收銀機屏幕，再衝入收銀機範圍，多次拳打經理臉部。

男經理不斷閃避，最後被男顧客推倒在地，跌坐地上，男顧客用腳踩向男經理頭部。有人試圖勸阻，惟男子顧客出言威嚇，「你喺度返工呀？」，並上前用手推男子，男經理勸說「唔好打啦」，最後該對男女離開。

警方拘捕一名男子

香港麥當勞表示，現時事件已交警方處理，會全力配合調查。對於餐廳員工提醒顧客戴上口罩時被打，麥當勞不希望類似事件再發生，並稱高度重視顧客和僱員的健康和安全，會繼續全力配合政府的防疫措施，包括暫不接待發燒及沒有戴口罩之人士。警方昨晚上深夜表示，已於屯門區內拘捕1名涉案男子，案件仍在調查中。

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責任編輯：羅嘉欣