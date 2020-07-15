【醫學會改選】醫學會換屆選舉　蔡堅名單12人全勝其將任會長

▲ 蔡堅（左）以1,234票之差撼贏現任會長何仲平（右），當選醫學會會長。（資料圖片）

香港醫學會換屆選舉結果昨日（14日）揭曉，曾任四屆會長的蔡堅以1,234票之差，撼贏現任會長何仲平當選。他是第五次擔任會長一職，而副會長、義務司庫及其他會董職位全數由蔡堅團隊當選。

兩個競選團隊分別由醫學會現任會長何仲平及前會長蔡堅領軍，選舉結果於昨晚舉行的年度會員大會上公布。蔡堅得票3,175票，較何仲平獲的1,941票多1,234票，贏得會長一職。至於副會長、義務司庫、義務秘書及會董的職位均由蔡堅的團隊勝出。蔡堅名單人均所得票數約3,000票；何仲平名單人均票數約1,600至1,900票。

蔡堅12人的競選名單：

會長：蔡堅

副會長：鄭志文、麥肇敬

義務秘書：馮德焜

義務司庫：楊協和

會董：陳厚毅、覃天笙、陳子泰、陳以誠、周榮新、何鴻光、紀紹綱

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責任編輯：郭詩詩