【抗疫英雄】Dirty Team護士入住沙田酒店被不禮貌對待　護士心酸撰文：好心淡

▲ Dirty Team護士入住沙田酒店被不禮貌對待，護士心酸撰文表示好心淡。

新冠肺炎在港爆發第三波疫情，前線醫護人員仍然日以繼夜對抗疫症。有Dirty Team護士預訂沙田某酒店時被拒，對方更態度惡劣，該名護士慨嘆醫護盡心盡力救病人，但換來的是連睡覺休息的地方都找不到，令該名護士非常心淡。

有網民於fb群組公務員Secret 撰文，表示其朋友即將開始加入Dirty Team 工作，於是提早於沙田某酒店預訂兩星期的酒店房居住，但卻受到不禮貌對待。網民表示，酒店前台態度惡劣，詢問資料過程如「審犯」，網民稱：

個前台已經好似審犯咁黑晒面咁審我朋友，問我朋友做乜book兩星期，喺邊度返工，我朋友都好體諒佢哋嘅擔心，所以如實咁答佢。

當晚該名護士收到酒店經理電話，詢問護士的職位以及「會唔會接觸到病人」，又多次致電問護士何時會回到酒店房，要求護士調房，期間經理態度極為惡劣，事主形容如「爛仔」一樣。

護士最終表示「既然你咁介意，唔好勉強，不如我退房」對方回覆稱「唔好啦，咁樣高層我哋會好難做。」但隨後護士己收到酒店預約平台的退款。

隨後護士轉到另一間酒店，雖職只態度不錯，但當知道事主是護士後都拒絕讓事主入住。

護士表示事件發生後內心好難過，對於遭遇更感到心淡：

呢一刻，醫護好似condom咁。你有病，我哋就人工包嘅一定要入去救你，但而家醫護連瞓覺嘅地方都冇。你驚我地呢啲full gear去救香港人既醫護，好心淡。

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責任編輯：王俊賢