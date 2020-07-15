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【新冠肺炎】首半年訪港旅客較去年同期跌近九成　旅發局延遲推出「賞你遊香港」計劃

社會 10:42 2020/07/15

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

旅發局原訂本月推出以消費換取本地遊的計劃「賞你遊香港」，將延後推出。（資料圖片）

香港旅遊發展局（旅發局）公布，6 月初步訪港旅客數字約14,600 人次，每日平均約500人次，整體按年下跌99.7%。受疫情影響，今年首半年訪港旅客數字約352萬，較去年同期跌近90%。

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旅發局指出近日本港疫情轉趨嚴峻，為配合政府呼籲市民減少外出及保持社交距離，旅發局原訂本月推出以消費換取本地遊的計劃「賞你遊香港」，將延後推出。旅發局會密切留意疫情發展，適時公布計劃詳情及推出日期。

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記者：伍瑋瑋

旅發局 發展局 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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