【新冠肺炎】首半年訪港旅客較去年同期跌近九成 旅發局延遲推出「賞你遊香港」計劃
社會 10:42 2020/07/15
香港旅遊發展局（旅發局）公布，6 月初步訪港旅客數字約14,600 人次，每日平均約500人次，整體按年下跌99.7%。受疫情影響，今年首半年訪港旅客數字約352萬，較去年同期跌近90%。
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旅發局指出近日本港疫情轉趨嚴峻，為配合政府呼籲市民減少外出及保持社交距離，旅發局原訂本月推出以消費換取本地遊的計劃「賞你遊香港」，將延後推出。旅發局會密切留意疫情發展，適時公布計劃詳情及推出日期。
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記者：伍瑋瑋