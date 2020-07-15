【防疫措施】今日起乘坐公共交通的人士必須戴口罩　港鐵及九巴向員工發指引　

▲ 今日起乘坐公共交通工具必須要戴口罩。（梁偉榮攝）

本港疫情第三波，社區持續爆發不明源頭個案，政府在星期一晚公布收緊防疫措施，包括強制規定乘坐公共交通的人士必須戴口罩，有關措施今日生效至7月28日，規定任何人登上或身處公共交通工具，或進入港鐵已付車費區域時，必須一直佩戴口罩，違者可被罰款5000元。多間公共交通工具機構都向員工發指引，以處理不戴口罩的違例市民。

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據了解，港鐵向員工發內部指引，可以先向不戴口罩的乘客作出三次勸喻，如果不依從，將不容許入閘或者乘車，如果對方仍然堅持不戴口罩入閘或不肯離開，職員會報警處理。

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九巴傳訊及公共事務部主管林子豪在港台節目《千禧年代》表示，現時沒有收到特別報告指有乘客不守法例，他又認為法例清晰，期望有助減少爭拗，而九巴在政府宣布法例後，已向員工提供內部指引，車長在勸喻後，如果乘客仍不戴口罩，車長有權拒絕對方上車或要求離開巴士，如果情況惡劣，車長可以致電公司，有九巴的督察幫手，仍然無法處理的話，就會報警求助。

▲ 早上繁忙時間的港鐵車站內，所有乘客都有戴上口罩。（馮漢柱攝）

他表示在未有相關法例前，絕大多數乘客都戴口罩，但部分乘客會除下口罩，亦有人不記得戴口罩，因而引起乘客與乘客之間的問題，需要車長調停。九巴亦在上周開始亦在部分車站及顧客服務中心售賣口罩，以供乘客急需之用。

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至於的士業議會主席熊永達表示，已建議業界在車廂的當眼位置張貼法例，期望減少司機與乘客的爭拗，而議會早前向司機派發口罩，司機不想損失生意，會為有需要的乘客提供口罩，議會亦為業界在車廂噴消毒劑，有效期一年。

有關在公共交通工具強制戴口罩，根據條例有部分人士可獲豁免，不適用於未滿兩歲人士，以及有合法權限或合理辯解不佩戴口罩的人士，需要有合理辯解包括：

該人因身體上或精神上的疾病、損害或殘疾，而不能戴上、佩戴或除下口罩；或者該人戴上、佩戴或除下口罩，會對該人帶來嚴重困擾；

該人正陪同或協助另一依賴讀唇溝通的人士；

該人有合理必要不佩戴口罩，以避免自己或其他人身體受傷害；

該人沒有口罩，但有合理必要身處公共交通工具或港鐵已付車費區域，以避免自己身體受傷害；

該人正飲食、服用藥物或保持個人衞生；

公職人員在執行其職能的過程中要求該人除下口罩。

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記者：伍瑋瑋