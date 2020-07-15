【消委會】14款氣墊粉底驗出含微量鉛　消委會：過量攝入或影響胎兒發展

▲ 14款氣墊粉底驗出含微量鉛，消委會指，過量攝入或影響胎兒發展。

為求快捷上妝，不少女士都會選用氣墊粉底。消委會測試了市面上30款氣墊粉底，發現當中14款樣本檢出微量鉛。鉛有毒性，過量攝入可於體內積聚，有機會經母體攝入或影響胎兒發展。

消委會參考2016年德國聯邦消費者保護和食品安全辦公室對鉛的指引規限，結果檢出14款氣墊粉底含有微量鉛，濃度由0.32ppm至0.91ppm，全部低於德國的指引規限2ppm。

當中不少著名歐美牌子都檢出含微量鉛：

M.A.C.： Studio Perfect Hydrating cushion Compact N18 SPF 50 PA++

Studio Perfect Hydrating cushion Compact N18 SPF 50 PA++ Tom Ford： SOLEIL GLOW TONE UP FOUNDATION HYDRATING CUSHION COMPACT 2.0 BUFF SPF 40 PA+++

SOLEIL GLOW TONE UP FOUNDATION HYDRATING CUSHION COMPACT 2.0 BUFF SPF 40 PA+++ Lancome： Teint Idole Ultra Wear Cushion High Coverage-All Day Wear PO-02 SPF 23 PA++

Teint Idole Ultra Wear Cushion High Coverage-All Day Wear PO-02 SPF 23 PA++ Nars： Aqua Glow Cushion Foundation Alaska 6803 SPF 23/ PA+++

Aqua Glow Cushion Foundation Alaska 6803 SPF 23/ PA+++ Dior： Diorsnow Perfect Light Perfect Glow Cushion SPF 50 PA+++ 010

Diorsnow Perfect Light Perfect Glow Cushion SPF 50 PA+++ 010 Make Up For Ever：UV Bright Cushion Y225 SPF 35 PA+++

完整14款含微量鉛BB Cushion名單：【請按此】

過量攝入或影響胎兒發展

消委會表示，鉛有毒性，對神經系統、血液、肝臟和腎臟皆有影響。鉛可經呼吸管道或飲食進入人體，雖可排出體外，但部分仍有機會積聚於體內，當含量達到某個程度，可能造成鉛中毒。

香港醫學會會董及皮膚科專科醫生陳厚毅則表示，鉛可經母體傳至胎兒體內，影響胎兒日後的智力、精神和情緒發展，建議懷孕婦女須慎選化妝品和護膚品。

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品牌回應

「Colour Combos」的供應商回應消委會測試時表示，該產品蘊含多種天然提取物，土壤含有多種礦物質，在土壤生長的農作物均含有微量鉛，即使在良好的加工處理下，鉛亦無可避免地留在產品中，產品雖含微量鉛但仍符合德國的規限。

「Kose」的代理商則解釋，產品檢出的微量鉛相信是來自產品所含的滑石、雲母和二氧化鈦等天然礦物，儘管這些原材料已經過適當的處理，仍不能避免地混入微量鉛。

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責任編輯：楊宛茜