【消委會】消委會測試氣墊粉底重金屬　3款鎘含量超出德國指引規限

▲ 3款氣墊粉底的鎘含量超出德國指引規限！

氣墊粉底使用方便，又輕易打造裸妝效果，大受歡迎。可是市面上氣墊粉底繁多，品質及其化學成分是否安全等等都成疑。消委會在2020年7月的「選擇」月刊發表對氣墊粉底的研究，在30款氣墊粉底中，發現3款的鎘含量超出德國指引規限。

測試結果

消委會測試了市面上30款氣墊粉底，發現3款的鎘含量超出德國指引規限，另有多達14款樣本檢出微量鉛，過量攝入有機會影響胎兒發展，而4款樣本檢出防腐劑，有機會干擾荷爾蒙分泌，另有4款樣本防腐效能欠佳。

3款樣本鎘超出德國指引規限

測試結果顯示6款樣本檢出鎘，當中「 雪花秀 」、「 Laneige 」及「Dior」樣本檢出的鎘含量超出德國指引規限（0.1ppm），由0.29ppm至0.51ppm。但符合內地化妝品對鎘的規限。

其餘3款「Tom Ford」、「I n n i sfree」及「Etude House」檢出的鎘含量由0.057ppm至0.092ppm，低於德國指引規限。

鎘可引致癌症

消委會表示，鎘是自然存在於地殼和天然礦物質的金屬元素，也是致癌物質。受污染的泥土或水中生長的植物、動物、魚類和雙貝類水產生物會攝取到鎘，再透過食物鏈遷移，能積累於生物或人體內。長時期經空氣、食物或水攝入低劑量鎘，可令鎘積聚於腎臟或致腎臟疾病和令骨骼脆弱。

透過皮膚吸收的鎘一般只屬微量，鎘化合物也不是化妝品的原材料，但一些無機（inorganic）的原材料例如氧化鋅（zinc oxide）、矽石（silica）或雲母（mica）等可能天然含鎘化合物，或可透過嘴唇附近攝入。

消委會又指，德國於2016年收緊了化妝品中鎘的指引規限，鎘低於0.1ppm才可接受為不可避免的重金屬（technically unavoidable heavy metals），而內地《化妝品安全技術規範》對鎘的規限為5ppm。

品牌回應

「雪花秀」及「Laneige」的代理商回應消委會測試時表示，該等產品檢出的鎘含量，完全符合韓國、中國、日本、加拿大、東南亞等地區監管部門的安全法規。

代理商又指，鎘天然存在於地殼表面的元素，今次檢測所得的水平，假設產品用上1個月及個人體重60公斤，計算所得鎘的攝入量，仍遠低於世界衞生組織對鎘所訂定的每月容許攝入量。

代理商稱會遵守較法律規定更嚴格的內部安全標準，從挑選原材料到產品製造，每個環節都有嚴格品質控制，令消費者能放心使用。

另外，「Dior」 的代理商回應消委會測試時表示，該公司對重金屬包括鎘進行嚴格控制，確保產品符合嚴格的質量及法規，保障消費者安全，以中國為例，《化妝品安全技術規範》2015年版中鎘的限量為5mg/kg。

代理商解釋鎘在自然環境中可能以微量雜質存在，對人體健康沒有危害，其產品檢出微量鎘，經該公司研究及安全評估後，仍屬安全。又認為德國官方機構的鎘指引（0.1mg/kg）是沒有法律約束的限值。

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責任編輯：羅嘉欣