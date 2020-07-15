【疫情留家】新雅文化移師網上開書展　精選圖書低至6折兼設線上故事直播

▲ 購物折實滿 HK$700，即可享免運費，圖書直送家中。(資料圖)

香港書展需延期舉行，但孩子還應看看課外書，新雅文化由即日起至7月28日舉行網上書展，並特設多個網上直播活動，讓大小朋友留家仍有好節目。

滿額即減大激賞

書展除出售新雅文化及山邊出版的圖書外，更有多間著名台灣出版社參展，包括大熱暢銷書《屁屁偵探》系列、《哆啦A夢科學任意門》系列等，及美國著名童書出版社Scholastic的英文圖書。另有幼兒月刊《小跳豆》、英文雜誌《Highlight》、《High Five》訂閱優惠等。

書展全場中文圖書設有折扣優惠，1本8折、4本或以上75折；英文圖書1本8折、3本或以上7折；精選圖書更低至6折。除以上折扣外，更有滿額即減現金的優惠，折實滿HK$500即減$30；HK$1000即減$70，如此類推。購物折實滿 HK$700，即可享免運費優惠。

▲ 書展設多重折扣，並舉行多個網上直播活動。(大會圖)

Facebook每日限時購書優惠碼

另外，新雅文化Facebook專頁由7月15日起，將每日精選圖書以短片形式作重點介紹，其中包括暢銷書如：《情緒小管家》系列、《石獅安安愛遊歷：誰是香港地貌冠軍？》。大會並同時發放限時優惠碼，憑優惠碼於影片發布後24小時內到網上書展選購相關書籍，可享68折優惠。

▲ 每日精選圖書以短片形式作重點介紹，包括暢銷書《情緒小管家》系列。(大會圖)

舉行多個網上直播活動

於網上書展期間的周末，Facebook專頁將舉行多個直播活動：

1.新雅姐姐故事分享《奇鼠歷險記13水晶宮保衛戰 》

日期：7月18日（六）下午2:00–2:45

由新雅姐姐和你搶先看最新一冊《奇鼠歷險記》精彩情節。

參加者並有機會獲得限量謝利連摩‧史提頓積木模型！（名額20個）

2.如果與寶寶開始閱讀

日期：7月19日（日）下午2:00 – 2:45

由言語治療師媽媽潘穎文以其專業知識及育兒的親身經驗，與各位爸媽分享如何與寶寶開始閱讀，並通過親子共讀合適的圖書，開發孩子語言表達、認知等各方面的能力。

書展更有多款獨家購書贈品，凡購買《鬥嘴一班》系列圖書任何2冊，即送限量文件夾1個；購買任何3本，即送限量創意筆記1本及文件夾1個；購買全套21冊，即送限量樂在香港特大飛行棋乙套。

更多精彩活動留意新雅文化Facebook公布。

記者：胡麗珊