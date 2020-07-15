【消委會】防腐劑或干擾荷爾蒙分泌　消委會推介5款安心之選氣墊粉底

▲ 防腐劑或干擾荷爾蒙分泌，消委會推介5款安心之選氣墊粉底。

氣墊粉底以透薄、裸妝為賣點，近年深受女生歡迎，惟防腐劑或干擾荷爾蒙分泌，最新一期消委會報告，推薦5款安心之選氣墊粉底，當中「Cllo」 水漾霧面氣墊粉底、 「Belif」及「The History of Whoo」等品牌均榜上有名。

消委會是次測試30款氣墊粉底樣本，聲稱重量由10克至20克，每盒售價由最便宜$45至最貴$700，計算樣本的每克費用由$3至$58.3，相差18倍。樣本主要購自化妝品專門店、百貨公司或個人護理用品店，以自然膚色為主。部分樣本有補充裝及粉撲供應，粉底盒可換上補充裝，鏡子和盒蓋可再用。

消委會報告顯示，「Clio」水漾霧面氣墊粉底、「Belif」Moisture bomb cushion natural beige bullet SPF 42 PA+++、「YSL」Le Cushion Encre De Peau Fusion Ink Cushion Foundation 30 SPF 23 PA++、「Missha」Magic Cushion Cover Lasting BB Cushion No. 23 SPF 50+ PA+++，以及 「The History of Whoo」Luxury Golden Cushion Glow 23 SPF 50+ PA+++ 拱辰享：美，該5款氣墊粉底屬消委會推薦的安心之選，總評均為5分。

除「Belif」Moisture bomb cushion natural beige bullet SPF 42 PA+++，在可致敏香料成分中有5種外，其餘推介的4款安心之選氣墊粉底名單，均無可致敏香料成分，另5款安心之選的氣墊粉底，測試中無化學物質及防腐效能。

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消委會推介5款較抵用氣墊粉底

消委會又指出，12款樣本總評獲得5分，其中5款較抵用的樣本（每克費用$15以下），分別是 「Missha」（$ 8.5 ）、「Belif」（$9.3）、「Clio」（#1，$10）、「The History of Whoo」（$13.3）及「Tony Moly」（$14.5），全部聲稱來自韓國，當中「Missha」、「The History of Whoo」（和「To nyMoly」美中不足的是標籤資料沒有標示成分，其他2款則有標示成分。

消委會提醒/消費者選擇氣墊粉底時，切勿單靠品牌宣傳作決定，應根據個人膚質、膚色、試用後的感覺、粉底色澤是否適合自己及試用沒有過敏等因素而選購。

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責任編輯：羅嘉欣

