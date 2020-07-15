【開心速遞】頭皮追女神盈盈失敗被淋紅油　吳卓衡演宅男心聲甘為藝術犧牲

▲ 吳卓衡在《開心速遞》中被馮盈盈淋紅油。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚一集（7月14日）有馮盈盈客串演女神盈盈，即使在島大斬燒味都已迷倒一眾男生。不過，盈盈的真實身分其實是大芬姐（劉素芳飾）的姪女，頭皮（吳卓衡飾）卻誤在盈盈面前力數大芬姐的不是，最後被盈盈淋紅油為姑姐報仇！

▲ 馮盈盈客串演女神FYY。（《開心速遞》截圖）

吳卓衡祝頭皮早日出Pool

吳卓衡接受TOPick訪問時表示：「頭皮第一次『溝』女神好緊張啊，我也很緊張，因為馮盈盈是好多人的女神，不過她很友善很隨和，大家對劇本時很快便熟了。」

劇中有幕是頭皮追女神不遂，盈盈為替姑媽大芬姐出氣，所以向頭皮淋紅油，吳卓衡形容被淋紅油的劇情很特別：「是一個新的嘗試及新任務的達成，當時的紅油很快乾，所以轉機位及燈位時就要再淋。」

他又指：「拍完後沖涼40分鐘才能沖走表面的紅油，回家後發現身體上仍有很多細節位有紅油未洗走，雖然會感到不舒服，不過觀眾看得開心就很值得。」

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▲ 觀眾都枇頭皮早日出Pool。（《開心速遞》截圖）

吳卓衡於2017年入行，自《愛‧回家之開心速遞》四百多集起便以頭皮一角加入劇組，他笑指頭皮已有差不多10次機會追女仔但都失敗收場。

吳卓衡道：「這兩年有很多觀眾都問我頭皮何時才有女朋友，我覺得這個角色代表了一部分不起眼未懂包裝自己的男生，令很多人都有代入感，希望他識到女朋友，帶給觀眾希望。」

棄做醫護堅持入行

吳卓衡出身於醫護世家，爸爸是急症室前線醫生，媽媽開設醫療公司，公公和婆婆也是中醫。不過，熱愛演戲的他卻未有循父母建議走當醫護的路，而是入行追夢。

▲ 吳卓衡指拍完沖涼沖了40分鐘才洗走表面的紅油。（《開心速遞》截圖）

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他曾對TOPick表示：「從中學起已勸服家人，因從事醫療行業需要修讀理科，但我卻選擇了商科。成為演員令我很開心，即使曾遇過逾60多小時的通告，但無論多辛苦，也覺得很開心、很充實。這時候，我便會覺得幸好選擇了這條路。」

憑藉對演藝工作的熱愛與堅持，吳卓衡漸漸獲得不少發揮機會，除在《愛‧回家之開心速遞》的頭皮一角外，他早前在《法證先鋒IV》中男扮女裝演繹及爆喊戲分，亦獲得觀眾的正面評價。

▲ 卓衡知道家人很關心他。（陳智良 攝）

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記者：梁樂欣、陳家瑩