【消委會】消委會檢測46款罐頭魚　12款驗出致癌物多氯聯苯【附詳細名單】

▲ 12款罐頭魚驗出致癌物多氯聯苯。

疫情肆虐下，不少人留在家中煮食，罐頭魚是方便的選擇。不過罐頭魚作為加工食品，所含化學物質安全成疑。消委會檢測了46款鯪魚、沙甸魚及吞拿魚罐頭的安全程度及營養素含量，發現全部樣本均檢出金屬污染物，其中12款樣本檢出致癌物多氯聯苯。

消委會2019年12月至2020年1月從超級市場、百貨公司等地方搜集了46款常見的罐頭魚樣本，包括7 款鯪魚、19款沙甸魚及20款吞拿魚，每罐售價介乎7.8元至149元不等。

12款驗出致癌物多氯聯苯，其中9款為沙甸魚罐頭。消委會指，多氯聯苯（polychlorinated biphenyls，PCBs）是工業所產生並長時間存在於環境中的污染物。國際癌症研究機構把多氯聯苯列為第1組物質，即「令人類患癌」。

是次研究檢測了二噁英樣多氯聯苯（dioxin-like polychlorinated biphenyls，DL-PCBs）及非二噁英樣多氯聯苯（non-dioxin-like polychlorinated biphenyls，NDL-PCBs）的含量。多氯聯苯或會影響內分泌及免疫系統，令人患癌。

9款含多氯聯苯沙甸魚罐頭名單如下：

牌子及產品名稱 聲稱來源地 價錢 二噁英樣多氯聯苯 (皮克毒性當量/克) 非二噁英樣多氯聯苯 (納克/克)

Ramirez－Sardines in Natura 葡萄牙 $11.9 0.328 / 雄雞標－蕃茄汁沙丁 馬來西亞 $17.9 0.37 2.62 地捫－Sardines in Teriyaki Sauce 馬來西亞包裝 $17.8 0.188 / Hagoromo－Canned Sardine 日本 $19.5 0.308 0.329 尊西－Sardines in Brine 葡萄牙 $26.9 0.00206 / 樂魚牌－茄汁沙丁魚 泰國 $7.8 0.155 / Tesco－鹽水浸沙甸 摩洛哥 $15.9 0.0866 0.323 Diverxu－TAPAS Small Sardines in Olive Oil 7/1 西班牙 $41.9 0.858 13.6 古龍牌－茄汁沙丁魚 中國 $14.9 0.717 0.389

鯪魚及罐頭吞拿魚名單可見【下頁】

9款沙甸魚樣本檢出二噁英樣多氯聯苯，毒性當量最高的樣本是「Diverxu」，也是所有樣本中毒性當量最高的，每1克魚樣本含0.858皮克毒性當量，比歐盟為二噁英和二噁英樣多氯聯苯對魚類製品所訂的上限（每克6.5皮克毒性當量）低。

消委會解釋，參考專家委員會訂定的暫定每月可容忍攝入量，一名體重35公斤的小童和一名體重60公斤的成年人，每月分別進食2.9公斤和4.9公斤的「Diverxu」才會超過暫定每月可容忍攝入量。

6款樣本檢出非二噁英樣多氯聯苯，當中「Diverxu」亦是所有樣本中非二噁英樣多氯聯苯含量最高的，每1克魚樣本含13.6納克非二噁英樣多氯聯苯，低於歐盟的上限（每公斤75納克）。

而非二噁英樣多氯聯苯含量第二高的樣本為「Ramirez」，每1克魚樣本含5.24納克。以健康參考值作估算，一名體重35公斤的小童和一名體重60公斤的成年人，每日分別進食約26克和44克（以魚部分淨重約69克計算，即約0.4和0.6罐）「Diverxu」，或67克和115克「Ramirez」（以魚部分淨重約88克計 算，即約0.8和1.3罐），便會超過每日可容忍攝入量的上限，不過消委會指出１長期每天進食超過此分量才會構成風險。

廠商回應

「古龍牌」的代理商表示，一年送檢兩次，相信其產品是合格且安全。

「Ram i rez」製造商表示，營養成分的測試結果符合預期，與包裝標示內容呈一致性，所有結果均在可接受的誤差中，其產品檢出的重金屬及污染物含量亦遠低於可接受上限甚或低於可偵測的下限。該公司亦表示一直推行一套管理食物品質及安全的系統，以確保魚原料合乎安全。

「雄雞標」的進口商認為，消委會提供的測試結果在可接受和合理的範圍內，而化學測試的結果亦是在法規範圍內。而其罐頭有嚴格的質量和食品安全體系，以確保產品符合食品安全標準。

「地捫」 的分銷商表示，其製造工廠有ISO22000和HACCP認證。魚的安全性通過遵守這些認證的標準來控制，以符合安全標準。

「Tesco」的分銷商指，其供應商利用優良的管理系統，以確保食品的安全、質量和合法性。

「Diverxu」進口商表示，會向生產商索取相關檢測報告，以確保罐頭所使用的魚合乎安全。而「Diverxu」的檢驗報告顯示該產品合乎安全。

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責任編輯：徐穎彤